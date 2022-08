Zeballos, la joya de Boca, fue operado tras brutal patada: la inédita sanción que recibirá el rival

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El atacante Exequiel Zeballos, que a sus 20 años se había posicionado como uno de los juveniles estrella de Boca Juniors, sufrió una importante lesión en el tobillo derecho el miércoles por la noche durante el encuentro ante Agropecuario y debió ser operado, informó el club.

"Exequiel Zeballos: sufrió una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico", detalló Boca Juniors a través de sus redes sociales.

#CopaArgentinaEnTyCSports⚽ ¡UHHH! Fuertísima patada de Milton Leyendeker a Zeballos y todo @BocaJrsOficial pide roja para el 2 de @Agropecuario_Of

Miralo EN VIVO por @TyCSports y por https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉 https://t.co/5InI6nMFOA pic.twitter.com/8APTseELWL — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 11, 2022

El Changuito debutó en Boca Juniors en noviembre de 2020 y este año se convirtió en uno de los juveniles más queridos por los hinchas y con más proyección.



Zeballos tiene pasado en las juveniles de la selección argentina y fue campeón Sudamericano Sub 15 y Sub 17. Además, en 2019 disputó el Mundial Sub 17 en el que Argentina llegó hasta los octavos de final.



El volante ofensivo recibió una fuerte infracción a los cinco minutos del partido de este miércoles que Boca Juniors le ganó por 0-1 a Agropecuario por los octavos de la Copa Argentina y tuvo que ser reemplazado.

Inédita sanción

El diario Olé informó el jueves que Milton Leyendeker, jugador de Agropecuario que cometió la infracción, recibirá una sanción inédita, porque nunca una suspensión por una expulsión en Copa Argentina tuvo efecto después en el torneo local, como en este caso será por la Primera Nacional.



En el Tribunal de Disciplina entienden que por la jugada y con la agresividad con la que fue el jugador, no sería lógico que este mismo fin de semana el infractor pudiera estar jugando el torneo.



Por eso, se firmó una sanción provisoria para todo tipo de competición. Si bien el jugador podrá presentar también su defensa, la cantidad de fechas de suspensión que luego le den deberá cumplirlas en el campeonato de la Primera Nacional pese a que el hecho se produjo en la Copa Argentina.