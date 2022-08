Sosa fue suplente en Independiente, pusieron una bandera en su contra y respondió si esto complica su presencia en Qatar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sebastián Sosa, arquero de Independiente y la selección uruguaya, no atraviesa su mejor momento. El uruguayo perdió el puesto en el arco del Rojo y encima, días atrás, un grupo de hinchas colgó una bandera en su contra con la leyenda: "Consejo Directo: basta del arquerito perdedor, váyanse todos".

Tras cinco meses de silencio, el golero de 35 años decidió hablar: "Desde principios de este año tuve momentos muy buenos, decidí quedarme. Sentí el apoyo de la gente. La cosa iba bien. Pasaron muchas cosas en lo deportivo y en lo institucional, no se pudo continuar el proceso de Eduardo (Domínguez). Se buscan culpables y explicaciones. Todo está dentro de la cancha. Uno tiene responsabilidad, pero es algo compartido. No es para apuntar a uno. Hay que hacer una revisión de todas las áreas. Hace cuatro meses se iniciaba un proceso nuevo y las expectativas no se cumplieron. Se recae en la gente de más experiencia", dijo en diálogo con radio La Red.

Independiente marcha el puesto 25 del campeonato argentino con apenas 11 puntos en 12 fechas. El último fin de semana, en el regreso de Julio Falcioni como entrenador, Sosa fue suplente en la derrota como local por 1-0 ante River. "No estoy enojado ni dolido, te angustia el momento, no meter tres o cuatro victorias consecutivas. No puede estar Independiente en este lugar en la tabla de posiciones. Tenemos plantel para pelear y estar más arriba, vamos a tratar de sumar de a tres y poner a Independiente lo más arriba posible", subrayó.



Sobre la bandera que le colgaron, explicó: "Son cosas raras, nunca me pasó algo así. Antes había estampitas de San Sosa. Ni soy un fenómeno cuando te hacen las estampitas ni espantoso cuando te meten un gol. Después del partido con Patronato (27 de junio) empecé a sentir el rechazo".



"Dentro del fútbol todo se sabe. No me detengo en eso. Es un golpe bajo, no suma para nada. Son cosas que restan en una gran institución. La propia gente nuestra mete piedras, hay que tomarlo como de quién viene. Yo soy una persona que trabaja mucho en el día a día y busca buenos resultados", agregó.

Sosa recordó en marzo pasado se desgarró "los dos gemelos". "Yo siempre aprieto los dientes y voy para adelante, pero eso puede ser mal porque caes en errores. Si hubiera parado cinco días hubiese sido una sobrecarga, y me comí dos desgarros. Estas dos semanas tuvimos cambios de entrenador de arquero, sentí la sobrecarga. Dije que no podía caer de vuelta en el mismo error. El doctor me dijo para cinco días para no caer en el mismo error de marzo", destacó.



Respecto a Falcioni, con el que coincidió anteriormente en Boca y mismo en Independiente, dijo que "es una gran persna" y que "no se necesita proceso de adaptación".

"Lo del partido anterior, es el Independiente que me gusta ver, el que se vio contra River, lo que se merece, la gente apoyando al equipo, una sola canción de aliento. Es lo que sentí y viví. Es bueno que se haya definido las fechas de elecciones porque la gente necesitaba sentir que va a poder elegir, se calmó la situación. Con River se vieron momentos que hace rato que no se vivía. Antes había un clima duro, hay muchos jóvenes, cuestiones de la política... Había dificultades para sentirse respaldado. Este es el camino. Ese es el mensaje a la gente que va al estadio, todos juntos tirando para el mismo lado", afirmó.



Por otra parte, consultado sobre si este presente lo puede complicar para llegar al Mundial de Qatar 2022 con la selección, opinó: "Yo soy un tipo que siempre cumplió con los contratos. No hace mucho elegí seguir en Independiente, en febrero, por todo lo que me pasó el año pasado, por el cariño de la gente, por el respeto que me manifestaron siempre. Estoy contento. Los resultados no ayudaron y eso dificulta disfrutar. Es duro cuando se pierde. A uno lo angustia. Hay que darle para adelante, prepararme de la mejor manera y estar a la orden del entrenador".



Sosa estuvo en todas los convocatorias desde que Diego Alonso asumió al frente de la selección (antes nunca había participado del proceso de la mayor) y tuvo su debut en el último amistoso contra Panamá ingresando para los últimos 14'.