Washington Aguerre tras la batalla campal en México: "Debemos agradecer que seguimos con trabajo"

El arquero uruguayo que milita en el Querétaro de México, Washington Aguerre, se mostró agradecido por mantener su trabajo y poder seguir estando en el torneo gracias a las resoluciones de la liga mexicana tras lo ocurrido ante Atlas en el Estadio La Corregidora, duelo que se suspendió por gravísimos episodios de violencia.

Días después de lo ocurrido, el charrúa reflexionó sobre los hechos: “Es triste que por un par de hinchas que no fueron a disfrutar del fútbol, sino otra cosa, tenemos que pagar nosotros, pero debemos agradecer que seguimos con trabajo, que seguimos y bueno, nosotros los jugadores, nosotros siempre somos el ejemplo dentro y fuera de la cancha y así tiene que ser”, sostuvo.

Para fortuna del Querétaro, sus hinchas y sus funcionarios, la LigaMX y la Federación Mexicana de Fútbol decidieron que el club no fuera suspendido, y ahora podrá seguir jugando. Si se vetó el Estadio de la Corregidora durante un año y se prohibió el acceso de todas las barras a duelos en calidad de visitante.

“Nosotros estábamos esperando la sanción, primero para saber qué iba a pasar con nosotros. Sabíamos bien que estábamos con incertidumbre, íbamos a entrenar pero no sabíamos si íbamos a seguir participando en la Liga. Concienticemonos de que estas cosas no pueden volver a pasar”, expresó Aguerre, uno de los cuatro uruguayos del plantel.

"Es una decisión acertada para todos, ya en la pandemia se jugó un gran tiempo sin público y vamos a estar preparados para jugar con público o sin público, esto es fútbol y tenemos que estar preparados para lo que venga, para mí es la mejor decisión que han tomado de que sea a puerta cerrada y demostrar a la gente que nosotros vamos a jugar al fútbol", añadió el ex Cerro Largo.

"Fueron momentos complicados dentro del campo, es la primera vez que me pasaba y ojalá que sea la última, ver a la gente en ese estado fue muy triste para todos, ahora tenemos que dejar eso atrás, concientizarnos de que eso no puede volver a pasar, el futbol es familia, deporte, tenemos que disfrutarlo, no tenemos que matarlo, al contrario, tenemos que darle vida al futbol y seguir disfrutando de ir a un campo de juego", concluyó.

Tras lo ocurrido, este viernes el elenco volverá a la cancha para enfrentar a los Rayos del Necaxa a puertas cerradas.