Washington Aguerre tras lo sucedido en Querétaro: “Había animales en la tribuna que no respetaban a nadie"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Washington Aguerre, golero uruguayo que milita en el Querétaro de México, habló tras la barbarie que se dio ayer en el encuentro que su equipo jugó frente a Atlas en el Estadio La Corregidora y que se suspendió por gravísimos episodios de violencia.

“El fútbol se tiñó de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo", le dijo el artíguense al programa “Planeta Gol” (TyC Sports), agregando que “ayer había animales en la tribuna y no respetaban a nadie.

🚨Washington Aguerre, arquero de Querétaro, habla en @TyCSports.

*️⃣"El fútbol se tino de rojo. Todavía no caigo. Fue muy fuerte ver a niños corriendo".

*️⃣"Ayer había animales en la tribuna, no respetaban a nadie". pic.twitter.com/de1xD2qdlI — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 6, 2022

Consultado acerca de lo ocurrido, el guardameta de 28 años expresó que “tengo entendido que hacer un par de años atrás Atlas descendió a Querétaro y quedó pica por eso. Ayer había barras de Atlas dentro del estadio".

"Ver videos y fotos me genera tristeza porque hubo niños de Querétaro que me dijeron que no querían volver a la cancha", expresó Aguerre, agregando que “le dije al árbitro que pare el partido porque se estaban matando en la tribuna y en un momento decidió seguirlo jugando".

El arquero uruguayo que se fue a México tras jugar en Cerro Largo dijo además que “tuve que separar gente para evitar que algunos resulten lastimados ya que la seguridad no fue la mejor y no pudo contener a los hinchas de ambos equipos".