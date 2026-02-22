Wanderers 0-4 Montevideo City Torque: el Ciudadano fue superior, goleó y logró el primer triunfo del Apertura

Wanderers cayó en su casa y fue goleado 4-0 por Montevideo City Torque en la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. Encuentro por la Liga AUF Uruguaya se disputó en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera y contó con los goles de Salomón Rodríguez (de penal), Luka Andrade, Franco Romero y Esteban Obregón.

El Bohemio se ilusionaba con un buen inicio en el año en el que tiene la obligación de hacer un puntaje de campeón tras la ajustada campaña en 2025. Gran responsabilidad de este comienzo la tiene Agustín Buffa, quien viene atajando un penal por partido. En la primera fecha fue empate 1-1 ante Defensor y luego un triunfo clave por 2-1 ante Cerro Largo. El Ciudadano, por su parte, no ha podido ganar hasta el momento en el Apertura.

El partido

A los 10 minutos MC Torque tuvo posibilidad de abrir el marcador y no perdonó. Olivera cometió penal sobre Queiroz tras cortar su paso al poner el pie y el arbitro Bruno Sacarelo, que tenia buena visibilidad, lo sancionó en primera instancia.

Salomón Rodríguez lo ejecutó y esta vez Agustín Buffa, que no adivinó la intensión del delantero, no pudo ser el héroe del partido.

¡CITY TORQUE GOLPEÓ PRIMERO!



Salomón Rodríguez, de penal, abrió el marcador a los 10' contra Wanderers.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Dos minutos después el equipo de Méndez tuvo el segundo con un cabezazo de Franco Romero, pero la pelota pega en el horizontal de Buffa y Wanderers se salvó.

No fue por mucho tiempo porque sobre los 28 minutos, tras la pasividad de los defensores de Wanderers, la visita salió jugando y tras un gran pase filtrado de Franco Pizzichillo, Luka Andrede remató y el balón rebotó en Alan García para ampliar la ventaja.

¡CITY TORQUE FUE POR MÁS Y ASÍ CONSIGUIÓ EL SEGUNDO!



Luka Andrade remató al arco y la pelota se desvió en Alan García para el 2-0 contra Wanderers a los 28' del partido.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Los equipos se fueron al descanso y a los 53’ el Ciudadano volvió a golpear con un cabezazo de Romero, quien apareció sin marca en el segundo palo tras una jugada de pelota quieta.

El Bohemio se ilusionó por un momento por un penal a favor y que luego fue bien anulado a instancias del VAR.

¡ASÍ LLEGÓ EL 3-0 DE CITY TORQUE!



Cabezazo de Franco Romero a los 53' para ampliar la diferencia contra Wanderers.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Cuando el último en el Descenso, intentó reaccionar, era tarde. Se topó con las actuaciones de Torgnascioli. A la espera de que el juez pitara el final, Esteban Obregón liquidó el juego a los 91 minutos.

¡CITY TORQUE CERRÓ EL PARTIDO CON EL 4-0!



Tremenda volea de Esteban Obregón para liquidar el encuentro contra Wanderers en el tiempo adicional.#LigaUruguayaEnDSPORTS



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Alineaciones

El Parque Viera en la previa a Wanderers vs. MC Torque. Foto: Prensa MCT.

Wanderers: A. Buffa; A. García (59' N. Furtado), F. Formiliano, N. Olivera, D. Mencía (59' L. Bajú); N. Queiroz (59' G. Freitas), J. Alberti; L. Cosentino, J. Luna (69' J. Zeballos), R. Rivero (85' P. Suárez), M. Levato.

DT: Mathías Corujo.

MC Torque: F. Torgnascioli; Pizzichillo (75' E. Busquets), G. Kagelmacher, E. Busquets, F. Romer, F. Silvera; B. Kociubinski (75' P. Siles), S. Cáceres, D. Guzmán (58' G. Montes); L. Andrade (34' J. Quintana), S. Rodríguez, E. Obregón.

DT: Marcelo Méndez.

Amarillas: N. Queiroz (W); S. Cáceres, G. Kagelmacher (MCT).

Rojas: No hubo.

Árbitro: Bruno Sacarelo.

VAR: Diego Dunajec.

