Walter Gargano termina contrato con Peñarol en dos meses: el deseo del jugador y la posición del club

En medio de una temporada que viene siendo bastante irregular para Peñarol, en el club todavía no se habla mucho pero hay un tema que en los próximos días será de orden: el contrato de Walter Gargano.

El vínculo actual del volante de 37 años y la entidad mirasol llega a su fin en junio y en próximamente se comenzará a trabajar en la renovación porque hay algo que es claro: las dos partes desean lo mismo, pero hay algunas diferencias.

Por un lado y según lo que pudo saber Ovación con fuentes del entorno del futbolista, el Mota quiere continuar en Peñarol siempre y cuando se sienta que está en condiciones y que puede aportarle cosas al equipo.

Y eso hoy no está en discusión porque estando bien físicamente, Walter Gargano es el alma futbolística del equipo. Lo volvió a demostrar el miércoles ingresando a los 55’ minutos de juego en el partido frente a Cerro Porteño en La Nueva Olla de Asunción luego de haber superado una distensión muscular que sufrió el sábado 16 de abril ante Cerrito en el Centenario.

“Hablé algunas veces con él puntualmente, pero no es que nos sentamos a negociar ni nada. Oficialmente no hay nada”, le dijo a Ovación Ignacio Ruglio.

A su vez, desde Peñarol hay una postura clara y es que la institución quiere seguir contando con el Mota por todo lo que significa para el plantel, pero el punto clave está en la duración del contrato según pudo saber Ovación.

La idea del club carbonero es ir renovando por tiempos cortos y el jugador tiene intención de un nuevo vínculo por un período más largo. Ahí está la duda en la negociación que no tiene tintes económicos porque Gargano en eso no va a tener inconvenientes para estampar su nueva firma con Peñarol.

En el Consejo Directivo de Peñarol no se quieren atar a períodos largos teniendo en cuenta que el jugador tiene 37 años más allá de que resaltan siempre el gran profesionalismo del futbolista y hoy capitán del equipo mirasol.

Lo cierto es que a partir de mayo ya se comenzará a negociar de manera más clara y más allá de que algunas conversaciones hubo, todo pasará al ámbito formal para ver si Walter Gargano continúa o no jugando en Peñarol.