El video de Agustín Canobbio donde explicó  su salida de Peñarol y se despidió del hincha

Agustín Canobbio firmó contrato con Athletico Paranaense y ya se apronta para hacer próximamente su debut con el Furacao. Apenas arribado a Brasil, el exfutbolista de Peñarol envió un mensaje a través de sus redes sociales ya que aseguró que "creo que se merecen tener de primera mano mi versión de todo lo que fue sucediendo en estos últimos días, en donde mi prioridad siempre fue el club, buscando lo mejor para la institución en todo momento".

En el video, dividido en tres partes, se puede observar a Agustín Canobbio hablando sin ataduras y dejando su mensaje para los hinchas luego de una salida muy polémica de la institución mirasol.

"Hoy quería dejarles un mensaje porque mínimamente lo que podía hacer era hablar yo y darles un testimonio mío, que salga de mí hacia ustedes", comenzó el futbolista.

Tras hacer referencia a que está evolucionando bien de la lesión sufrida en el rostro aseguró: "Se me pasaron muchas cosas por la cabeza. Se me pasó que hace un año y medio recibí una fractura en el tobillo, más adelante en la vuelta al club de mis amores casi me como un garrón de dos años y una sanción bastante fea y pude limpiar mi imagen, de mi familia y de mi apellido y luego me pasa esto de esta lesión reciente y fueron muchas cosas que me pasaron por la cabeza, recuerdos lindos también, pero en los momentos que que se vive una lesión que uno nunca espera son días complicados y en base a lo que me pasó tomé una decisión que no estoy justificando, sino contándoles porqué la tomé".

Un mensaje para ustedes.



Porque creo que se merecen tener de primera mano mi versión de todo lo que fue sucediendo en estos últimos días, en donde mi prioridad siempre fue el club, buscando lo mejor para la institución en todo momento. pic.twitter.com/SRtU6s3in4 — Agustín Canobbio (@Aguscano9) March 31, 2022

"Hablando con mucha gente conocida, familia, compañeros, mismo con el DT, me di cuenta que la carrera de futbolista es muy corta y hay que aprovechar todo momento. A veces las oportunidades se dan muy pocas veces. No fue una decisión sencilla, fue algo que tuve que pensar mucho porque no era la manera en la que me quería ir del club", analizó.



"Peñarol son los dirigentes de turno, ni los jugadores de turno, es la gente y siempre me lo hicieron saber y siempre lo supe. No es la mejor manera de irme del club, pero me voy con la cabeza muy calma de que cada vez que me tocó defender estos colores tan lindos pude dejar lo máximo de mí. Me entregué al 100%, me dediqué al 100% y entendí que tenía que vivir 24/7 para Peñarol", expresó.



Peñarol no son los dirigentes de turno. Peñarol no son los jugadores de turno. Peñarol es su gente, y es por ustedes que me entregué al máximo en cada partido.



Fue un placer haber compartido todo este tiempo juntos. pic.twitter.com/6mZ0o8ZazG — Agustín Canobbio (@Aguscano9) March 31, 2022

Antes de finalizar con su mensaje de encargó de agradecer a todos con los que tuvo vínculo en la institución como sus compañeros, los funcionarios de Los Aromos, el cuerpo técnico y también la gerencia deportiva.

A su vez también le agradeció a "los dirigentes y al presidente, por el apoyo en mi segunda vuelta a Peñarol y a los hinchas que son parte fundamental y a todo Peñarol darle un enorme gracias. Hasta luego y Dios quiera pueda volver a vestirlos más adelante".