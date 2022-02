El VAR en Uruguay: un tema de nunca acabar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue un tema de largo debate en la temporada pasada y lo está siendo nuevamente en este 2022: la implementación del VAR en los partidos de Primera División.

Los tres errores que perjudicaron notoriamente a Nacional en el partido contra Liverpool no hizo más que poner de nuevo el tema en discusión. Más aún con las duras declaraciones del presidente José Fuentes y de otros dirigentes tricolores, que encendieron las alarmas en el gremio de los árbitros.

No hay que olvidar que hubo declaraciones públicas de distintos integrantes de la AUF que apuntaban a que en esta temporada todos los partidos desde la primera fecha iban a contar con VAR. Esa promesa no se cumplió. Recién ahora se está en la etapa de licitación para contratar una empresa que sea la proveedora del servicio y que baje considerablemente los costos, ya que actualmente la implementación del VAR en cada partido supera ampliamente los 1.000 dólares, más el costo de los árbitros que trabajan para manejar la herramienta.



Lo ideal es lo que plantean la mayoría de los clubes: que todos los partidos tengan VAR. Para ello se necesita que haya más árbitros capacitados para cubrir las necesidades (hoy no hay cantidad suficiente y menos para alternar) y que las canchas tengan las condiciones mínimas para recibirlo. Sea como sea, hay que apurar los procesos para que todos los encuentros tengan VAR pero, mientras tanto, que haya VAR en la mayor cantidad de partidos que se pueda. Algo es algo.