Errores pesados: Nacional mostró una versión mejorada pero el arbitraje influyó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional evolucionó en su juego, Liverpool adecuó su tradicional libreto a lo que el partido le pedía, pero es imposible no empezar el comentario con los errores arbitrales, porque esta vez incidieron de manera directa en el resultado, que terminó siendo un 0-0 entre tricolores y negriazules.

El domingo por la noche, Javier Burgos se había equivocado al no sancionar un penal a favor de los tricolores por una mano de Figueredo. Anoche, ya con Daniel Rodríguez como árbitro central, el primer gran fallo que tuvo fue no expulsar a Carneiro en el final de los 13 minutos del primer tiempo que se jugaron ayer; el delantero, que ya tenía amarilla, fue a buscar una pelota en largo y le metió una plancha a Rochet. No hay dudas que ameritaba la segunda amarilla. Tal es así que el técnico Jorge Bava lo sacó para el complemento, momento en el cual entró Alan Medina.

El gol mal anulado a Juan Ignacio Ramírez. Foto: Estefanía Leal

A los 62’ Nacional hilvanó una linda jugada por la derecha, el Puma Rodríguez (de buen partido) mandó el centro rastrero al medio y el Colo Ramírez la empujó para poner el 1-0. Pero el línea Horacio Ferreiro tenía la bandera levantada. Todos los hinchas que estaban en el Parque y podían miraron los monitores que estaban a sus espaldas y se generó un ruido ensordecedor cuando se percataron que el gol era lícito y que el mercedario estaba en posición legítima. El único matiz que tiene es otro posible error arbitral, porque Liverpool protesta una falta de Coelho contra Medina en el inicio de la jugada, en una incidencia que deja dudas. Pero ayer Daniel Rodríguez dejó seguir en más de una ocasión en jugadas que parecían falta, como en una de las últimas incidencias en las que Trasante se llevó la pelota en una arremetida contra Sosa.

“Cuesta mucho transmitir tranquilidad si los que tienen que impartir justicia no lo hacen. Pero para colmo hubo errores con dos árbitros, porque si no querés sopa, dos platos. Yo acepto los errores humanos, ahora, cuando dos árbitros en un mismo partido cometen errores tan graves, alguno va a tener que tomar rienda en el asunto, alguno va a tener que empezar a analizar”, dijo un enojado presidente José Fuentes a la salida.



Nacional fue más que un Liverpool que se dedicó a defender, aunque de contragolpe tuvo un par de situaciones claras de gol. Los albos encontraron a una zaga firme, a un lateral como Rodríguez que generó mucho en ataque y a un enganche como Monzeglio que fue el dueño del partido. Claro, todo quedó opacado por Burgos y Daniel Rodríguez.