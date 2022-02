José Fuentes: "Cuesta mucho transmitir tranquilidad si los que tienen que impartir justicia no lo hacen"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después del empate a cero entre Nacional y Liverpool en el Gran Parque Central, en el partido que cerró la tercera fecha del Apertura, los ánimos terminaron caldeados en el escenario de los tricolores por el mal arbitraje de Daniel Rodríguez, que se sumó a la floja actuación de Javier Burgos el domingo por la noche. Así, el técnico Pablo Repetto manifestó su disconformidad con los fallos arbitrales y también el presidente José Fuentes.

"Ustedes me conocen y siempre voy a tratar de mantener la calma, de transmitir tranquilidad, ahora cuando dos veces, con estadio lleno y unanimidad de opiniones, porque lo vieron todos y todos los periodistas estuvieron de acuerdo, que hay tres jugadas capitales en un partido... Es demasiado. A veces cuesta mucho transmitir tranquilidad si los que tienen que impartir justicia no lo hacen. Pero para colmo lo hicimos con dos árbitros, porque si no querés sopa, dos platos. El árbitro de ayer no vio un penal clárisimo que lo vio todo el mundo, asumamos que se equivocó. Hoy viene otro árbitro y no ve terrible planchazo de Carneiro a Rochet, era la segunda amarilla y la roja. Por si fuera poco, después hubo un gol lícito y el único que ve offside es el línea; un error que significa llegar al clásico con dos puntos menos, dos puntos que al final del campeonato se van a sentir", afirmó molesto Fuentes.

El presidente de Nacional agregó que "yo acepto los errores humanos, ahora, cuando dos árbitros en un mismo partido cometen errores tan graves, alguno va a tener que tomar rienda en el asunto, alguno va a tener que empezar a analizar, porque se hace muy difícil controlar a la gente que llena una cancha como hace tiempo que no se veía, que vuelve al estadio y que se siente despojado, despojado con certeza, con razón, ¿cómo no te vas a sentir mal? Yo me siento mal no solo como dirigente de Nacional, sino como hincha de Nacional, vinimos a ver una fiesta y errores arbitrales te impiden un resultado en un partido lindo. Estas cosas son las que te decepcionan y son las cosas que te hacen repensar un montón de cosas".

Por último, José Fuentes afirmó que "a veces, todo eso que se dice, ¿y no será cierto? Porque la verdad es que te hace dudar. Está bien que te equivoques una vez, pero ¿tres fallos fundamentales en un resultado? Ahora nos queda el consuelo que todo el mundo, todo el periodismo está de acuerdo, pero los dos puntos que nos sacaron y esos puntos van a ser decisivos. Es bravo transmitirle tranquilidad a la gente, uno lo que quiere es paz, estamos haciendo acciones para que el clásico sea una fiesta, ahora ¿cómo queda esta gente? Porque hay que ver eso también, el estadio de ánimo de esta gente ustedes lo vieron, nos insultan a nosotros, y nosotros no podemos hacer nada. Entonces hay cosas que decepcionan".