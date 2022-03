Uruguay, el VAR y un dulce sabor a revancha contra Perú por la Copa América 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay ya tiene el lugar asegurado en la Copa del Mundo de Catar y eso es, al fin y al cabo, lo único que importa. El equipo ha mejorado en su rendimiento a partir de un crecimiento anímico que le ha dado la llegada del cuerpo técnico encabezado por Diego Alonso y secundado por un gran motivador como el profesor Oscar Ortega.

Es momento entonces de pasar raya, porque para Uruguay ya terminó la Eliminatoria al haber conseguido la clasificación, que es lo que se busca. No importa si se es primero, segundo o cuarto. Y en el marco de estos balances, más allá de los méritos deportivos y de las vicisitudes pasadas en el camino, hay que decir que en los partidos de la Celeste hubo al menos un gran protagonista: el VAR.

Luis Suárez y la foto con su familia con pinta de despedida del Centenario. Foto: Nicolás Pereyra

Recordemos cómo empezó todo. El 8 de octubre de 2020 empezó el camino mundialista con el choque en el Estadio Centenario ante Chile. Fue victoria de Uruguay por 2-1 con un gol agónico de Maxi Gómez luego de una polémica en la que el VAR actuó a favor de Uruguay. En los minutos finales el balón dio en el brazo de Sebastián Coates, quien estaba dentro del área celeste, y se desestimó el penal correspondiente. Si nos hubiera pasado a nosotros, hubiéramos hablado semanas de ello.

¿No me cree? Le recuerdo entonces que durante este período desde que comenzó la Eliminatoria, aunque por el marco de la Copa América 2019, el 29 de junio Uruguay quedó eliminado por penales ante Perú en cuartos de final luego de un 0-0 en el que los incaicos no patearon al arco hasta la tanda definitoria porque el VAR le anuló un gol a Edinson Cavani por una posición adelantada que hasta hoy los uruguayos discutimos porque no está clara. ¿Vio?

El grito liberador y emocionado de Diego Alonso. Foto: Nicolás Pereyra

Le cuento otra del VAR de la que también se habló mucho, aunque no tanto: el gol anulado a Jonathan Rodríguez contra Paraguay en el Centenario el 3 de junio de 2021. Se sancionó posición adelantada de Matías Viña, cuando no participó nunca de la jugada. Un horror que costó dos puntos (0-0) que le hubieran dado otro aire a la Celeste en la recta final y también una severa sanción a los árbitros del juego.

Y luego está la jugada de anoche. ¿Entró o no entró la pelota que mandó Trauco en el segundo minuto de descuento? El VAR dijo que no porque Rochet tomó la pelota antes de que ingresara toda, aunque los peruanos aseguran que la imagen que se tomó no es del preciso instante en que el balón hace el mayor recorrido. Esta vez son ellos los que hablarán de esa jugada. Para los uruguayos tiene un cierto sabor a dulce revancha por lo ocurrido en la Copa América.



El VAR te da y te quita. A Uruguay le quitó una semifinal de Copa América en 2019. A los peruanos quizás le cueste estar en Catar 2022.