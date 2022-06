Uruguay-Panamá: horario, posibles alineaciones y dónde verlo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si esta fuera una Copa del Mundo como todas, en pocos días estarían comenzando los partidos de la fase final. Pero Catar 2022 es diferente: arrancará en noviembre, pocos días después de una abrupta pausa en las ligas internacionales. Por eso, la selección uruguaya se despedirá esta tarde de su público, más de cinco meses antes del inicio de la gran competencia.

Ya es tradición que los celestes se presenten en el Estadio Centenario antes de iniciar una competencia importante para recibir el cariño del público y por eso la AUF movió cielo y tierra para conseguir un rival hasta confirmar la visita de Panamá.



Además, antes del juego se ofrecerá un espectáculo artístico para redondear la fiesta. Actuarán DJ Vala y el Gran Gustaf, la Orquesta Juvenil del Sodre, Los Fatales, Matías Valdez, Tabaré Cardozo y Agarrate Catalina y The La Plaza.



El equipo panameño que se presentará hoy no es el adversario más exigente, pero precisamente el tema de este encuentro no es competir ni obtener un resultado, sino que los jugadores uruguayos se presenten ante la tribuna.



Ello fue motivo suficiente para que anoche se llevaran colocadas 33.000 entradas.

Por eso, lo más probable es que Diego Alonso ponga en la cancha un once lo más parecido posible al titular, teniendo en cuenta algunas ausencias por lesiones. Es lo que el público quiere. Eso no quita que a lo largo del juego se realicen numerosos cambios para que todo el plantel pueda tener minutos en la cancha.

Por su inminente pase al Liverpool y los trámites vinculados, es posible que Darwin Núñez no juegue hoy.



Además, es probable que para algunos de los integrantes del seleccionado, el de esta tarde sea su último partido con la camiseta color cielo en un estadio uruguayo. En particular, Diego Godín y Edinson Cavani, veteranos del Mundial de Sudáfrica 2010, evaluarán su futura vinculación con el equipo luego de Catar.

Lo mismo puede ocurrir con Luis Suárez, aunque él no podrá jugar ante Panamá.



Por ello, el partido contra Panamá también apelará a la emoción por futbolistas que dieron mucho por la Celeste.

Ficha del partido

URUGUAY-PANAMÁ

AMISTOSO

Hora: 17.00

Estadio: Centenario

Televisa: AUF TV, Directv, TV Ciudad

Uruguay: Rochet - Suárez, Godín, Giménez, Olivera - Vecino, Torreira, Valverde, De la Cruz, Pellistri - Cavani

DT: Diego Alonso

Panamá (probable): Hughes – Palacios, Abderson, Gamboa, Gutiérrez – Tello, Valencia, Vega, Buitrago – Rivera, Stephens

DT: Ángel Sánchez