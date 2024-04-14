Un teledirigido: mirá el golazo de tiro libre de Nico de la Cruz en la sufrida victoria de Flamengo

Por Agencia EFE

El Flamengo, con un golazo de falta del centrocampista uruguayo Nicolás de la Cruz, venció con sufrimiento este domingo, por 1-2, al recién ascendido Atlético Goianiense, en la primera jornada del Brasileirao 2024.

El conjunto de Río de Janeiro salió airoso de un polémico partido en el que su rival acabó con dos jugadores expulsados y que en total tuvo cerca de 25 minutos de tiempo de descuento sumando la primera y la segunda mitad.

De la Cruz, flamante fichaje del 'Fla' para esta temporada, puso por delante al cuadro dirigido por el exseleccionador Tite con un espectacular lanzamiento de falta que se meitó en el ángulo del portero Ronaldo en el añadido del primer tiempo.

A pesar de contar ya con un jugador menos por la expulsión de Alix Vinícius, Luiz Fernando empató en el ecuador del segundo tiempo.

Sin embargo, un penalti sobre Bruno Henrique revisado por el VAR y que derivó en la expulsión de Maguinho dio los tres puntos a la formación carioca en el minuto 103.

La pena máxima la transformó Pedro, referencia del equipo en ataque tras los dos años de suspensión impuestos a Gabriel Barbosa 'Gabigol' por obstaculizar un control antidopaje.

En la próxima jornada, el Flamengo se medirá en el estadio Maracaná al São Paulo del colombiano James Rodríguez, que viene de perder en casa contra el Fortaleza 1-2, mientras que el Goianiense visitará la cancha del Botafogo.