Un día como hoy, hace 96 años, Uruguay levantaba su primera Copa del Mundo: el mensaje de FIFA por el aniversario

"¡La primera Final de la Copa del Mundo tuvo lugar un día como hoy en 1930!", escribió la cuenta oficial de FIFA para conmemorar los 96 años, cuando Uruguay levantaba por primera vez una Copa del Mundo y se coronaba campeona del Mundial 1930.

El Estadio Centenario en la primera final del Mundial de 2030. Foto: FIFA.

Ese 30 de julio la selección de Uruguay ganaba la primera Copa del Mundo de FIFA de la historia en un Estadio Centenario repleto. Fue la primera para la Celeste y el tercer título del Mundo, dado que se consideró los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 como campeonatos globales.

La primera nunca se olvida, ¿no @Uruguay? 🇺🇾🏆



Un día como hoy hace 94 años, La Celeste ganaba la primera #CopaMundialFIFA de la historia en un Estadio Centenario repleto. 👏 pic.twitter.com/SXZ1EaIOI8 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 30, 2024

En el torneo participaron 13 selecciones, que se dividieron en cuatro grupos de tres y cuatro selecciones. Las selecciones de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia fueron las que llegaron a las semifinales tras imponerse en sus respectivos grupos. Finalmente, el título lo disputaron Uruguay y Argentina, con la Celeste consagrándose tras ganar 4 a 2.

Imagen de un partido del Mundial de 1930, disputado en Montevideo.

El 2030 es un hito simbólico para la FIFA, ya que se celebran 100 años desde que se jugó la primera en Sudamérica y en tres estadios y es por esto que la próxima edición tendrá una ceremonia única de celebración del centenario en el Centenario, donde tuvo lugar la primera Copa Mundial.

¡La primera Final de la @fifaworldcup_es tuvo lugar #TalDíaComoHoy en 1930! 🏆



La anfitriona Uruguay venció a Argentina 4-2 para convertirse en el primer país en levantar el mayor título mundial del fútbol pic.twitter.com/zfI7P3ngA2 — FIFA (Español) (@fifacom_es) July 30, 2026

Además del posteo de FIFA, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol desde 2016, Alejandro Domínguez, publicó un mensaje de celebración. "¡A 96 años de la primera final de la Copa Mundial de la FIFA en Uruguay! En 2030 se viene un festejo histórico con el centenario del torneo y el orgullo de volver a ser sede. ¡Sigamos Creyendo en Grande y celebremos juntos que se juega en casa!".

¡A 96 años de la primera final de la Copa Mundial de la FIFA™ en Uruguay! En 2030 se viene un festejo histórico con el centenario del torneo y el orgullo de volver a ser sede. ¡Sigamos Creyendo en Grande y celebremos juntos que se juega en casa! pic.twitter.com/FCSp5Skn5L — Alejandro Domínguez (@agdws) July 30, 2026

España, Portugal y Marruecos, además de Uruguay, Argentina y Paraguay, que albergarán los partidos inaugurales de sus selecciones por el centenario de la primera Copa del Mundo.

