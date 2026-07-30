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El País Ovación Fútbol

Un día como hoy, hace 96 años, Uruguay levantaba su primera Copa del Mundo: el mensaje de FIFA por el aniversario

"En 2030 se viene un festejo histórico con el centenario del torneo y el orgullo de volver a ser sede", expresó el presidente de Conmebol en relación a la coorganización del próximo Mundial.

El País
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30/07/2026, 11:06
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Uruguay campeón del mundo en 1930 luego de vencer en la final 4–2 a Argentina
Uruguay campeón del mundo en 1930 luego de vencer en la final 4–2 a Argentina.
Foto: Archivo/El País

"¡La primera Final de la Copa del Mundo tuvo lugar un día como hoy en 1930!", escribió la cuenta oficial de FIFA para conmemorar los 96 años, cuando Uruguay levantaba por primera vez una Copa del Mundo y se coronaba campeona del Mundial 1930.

El Estadio Centenario en la primera final del Mundial de 2030.
El Estadio Centenario en la primera final del Mundial de 2030.
Foto: FIFA.

Ese 30 de julio la selección de Uruguay ganaba la primera Copa del Mundo de FIFA de la historia en un Estadio Centenario repleto. Fue la primera para la Celeste y el tercer título del Mundo, dado que se consideró los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 como campeonatos globales.

En el torneo participaron 13 selecciones, que se dividieron en cuatro grupos de tres y cuatro selecciones. Las selecciones de Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Yugoslavia fueron las que llegaron a las semifinales tras imponerse en sus respectivos grupos. Finalmente, el título lo disputaron Uruguay y Argentina, con la Celeste consagrándose tras ganar 4 a 2.

Imagen de un partido del Mundial de 1930, disputado en Montevideo.
Imagen de un partido del Mundial de 1930, disputado en Montevideo.

El 2030 es un hito simbólico para la FIFA, ya que se celebran 100 años desde que se jugó la primera en Sudamérica y en tres estadios y es por esto que la próxima edición tendrá una ceremonia única de celebración del centenario en el Centenario, donde tuvo lugar la primera Copa Mundial.

Además del posteo de FIFA, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol desde 2016, Alejandro Domínguez, publicó un mensaje de celebración. "¡A 96 años de la primera final de la Copa Mundial de la FIFA en Uruguay! En 2030 se viene un festejo histórico con el centenario del torneo y el orgullo de volver a ser sede. ¡Sigamos Creyendo en Grande y celebremos juntos que se juega en casa!".

España, Portugal y Marruecos, además de Uruguay, Argentina y Paraguay, que albergarán los partidos inaugurales de sus selecciones por el centenario de la primera Copa del Mundo.

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