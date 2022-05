Los posibles variantes de Peñarol para enfrentar a Colón por Copa Libertadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol enfrenta este miércoles desde las 21 horas a Colón en su último duelo de la temporada en Copa Libertadores, torneo del que quedó eliminado tras el empate sin goles ante Cerro Porteño. Los Sabaleros llegan líderes del grupo G con 10 unidades y el mirasol quedó último, aunque con posibilidad de acceder al cupo de Copa Sudamericana. Pese a que un triunfo le permitirá alcanzar los siete puntos, no se aseguraría la clasificación, porque necesita que Olimpia no le gane a Cerro Porteño. Por eso Mauricio Larriera tiene que jugar todas sus cartas de cara al próximo duelo.

El aurinegro llega un poco más motivado tras derrotar a Boston River el sábado y así escalar al segundo lugar del Apertura junto con Nacional y Deportivo Maldonado, pese a que hace no tanto apenas llegaba a la mitad de tabla.



Para ese duelo ante el Sastre el DT paró este once con algunos cambios respecto a los titulares: Kevin Dawson; Matías Aguirregaray, Hernán Menosse, Edgar Elizalde, Juan Ramos; Damián Musto, Walter Gargano; Pablo Cepellini, Lucas Viatri, Máximo Alonso y Agustín Álvarez Martínez.

¿Cuál es el posible once para enfrentar a Colón?

Ante Boston River, Viatri fue desde el inicio y jugó como doble punta con Álvarez Martínez, así que esta podría ser la primera variante que Larriera pare respecto a lo que fue el duelo ante Cerro Porteño. El otro cambio que se perfila es el ingreso y debut de Jairo O'Neill, de destacado ingreso en el duelo del sábado, en lugar de Juan Ramos, lesionado.

El Cachila Arias, que no formó parte de la convocatoria del duelo por la fecha 13 del Apertura y cuyo lugar ocupó Elizalde, aún está en duda, pero acelera su recuperación de una distensión muscular.

Otro de los que se puede quedar en el once es Máximo Alonso, quien ante Cerro Porteño suplantó a Pachi Carrizo, baja por anginas. El juvenil mirasol mantuvo la titularidad ante Boston River y aunque salió un poco cargado del duelo pasado, parece que Larriera no piensa sacarlo del once.