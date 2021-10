Todos los detalles de una nueva fecha de Eliminatorias: partidos, horarios, TV y tabla de posiciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El décimo juego de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Campeonato del Mundo de Catar 2022 se jugará de forma íntegra este jueves. La Celeste recibirá a Colombia desde las 20.00 horas en el Gran Parque Central, que ya tiene entradas agotadas.

Pese a que el maestro Tabárez no confirmó el equipo oficialmente, según lo que pudo saber Ovación, se espera que jueguen: Fernando Muslera, Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez y Luis Suárez. Edinson Cavani estará en el banco de suplentes.

El encuentro se transmitirá por la pantalla de VTV y también por las plataformas de streaming de las diferentes señales de cables.



Tras recibir a Colombia, la Celeste visitará a Argentina (el 10 de octubre a las 20.30) y a Brasil (el 14 a las 21.30).

¿Y el resto de los partidos?

La fecha se jugará de forma íntegra en esta jornada y con partidos en simultáneo. Así se completará:



- 20.00: Paraguay vs. Argentina (VTV Plus)

- 20.30: Venezuela vs. Brasil (GOL TV)

- 21.30: Ecuador vs. Bolivia (GOL TV)

- 22.00: Perú vs. Chile (VTV Plus)

Con las potencias Brasil y Argentina buscando puntos que aseguren su ya bien encaminada clasificación a la Copa del Mundo de Catar 2022 y el resto de los equipos tratando de subir en la tabla, se disputa hoy la primera jornada de la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas con partidos de alta tensión en todo el continente.



Paraguay recibe a la Argentina de Lionel Messi en Asunción, con la necesidad de ganar para abandonar su comprometida sexta posición en la tabla.



“Paraguay es un rival incómodo para enfrentar. Veremos el partido que proponen, nuestra manera de jugar no va a cambiar. Nos proponemos ir partido tras partido. Esa es nuestra filosofía de trabajo y creemos que nos va a seguir yendo bien de esa manera”, admitió el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni antes de viajar a la capital paraguaya.



“El partido de mañana (por hoy) será complicado y desde ahí, una vez terminado, pensaremos en Uruguay. No queremos saltar momentos, ni pasos. Queremos sumar la máxima cantidad de puntos posibles”, remarcó el adiestrador, que contará con su plantel completo para el partido, incluido por supuesto Messi.



“Cuando uno imagina a Messi no debe imaginarlo solo a él, sino cómo le dan el balón, se desmarcan a partir de él; zonal, grupal, un futbolista encima y otro de apoyo para poder neutralizarlo”, explicó en rueda de prensa el técnico argentino del seleccionado guaraní, Eduardo Berizzo.



Para los guaraníes, el partido con Argentina significará el punto de inflexión. Una victoria lo impulsará nuevamente entre los candidatos a registrar su nombre en el próximo Mundial, mientras que una derrota puede poner en peligro su clasificación.



Sin Neymar ni Casemiro, pero con su legión de la Premier League de vuelta, el líder invicto Brasil visita por su parte al colista Venezuela buscando puntos que prácticamente le asegurarán la clasificación a Catar.



El astro del PSG será baja por suspensión en tanto Casemiro faltará a los tres juegos de la triple fecha por un problema dental. Sin embargo, el técnico Tite sí contará esta vez con nueve futbolistas que militan en Inglaterra: Alisson, Ederson, Thiago Silva, Emerson, Fabinho, Fred, Raphinha, Gabriel Jesus y, como novedad de última hora, Douglas Luiz.



Mientras tanto, Venezuela, que está último, sigue sin entrenador tras la polémica salida del portugués Jose Peseiro denunciando 14 meses de salarios adeudados. Leonardo González, entrenador del Deportivo Lara local, se mantiene como interino.

Y además...

Ecuador, ubicado la zona de clasificación directa, procurará ahogar al débil Bolivia en el caluroso puerto de Guayaquil, donde volverá a jugar por eliminatorias sudamericanas después de dos décadas. Se eligió el escenario del club Barcelona porque la altura de Quito podría beneficiar más a los bolivianos que al conjunto anfitrión, formado en su mayoría por jugadores habituados al nivel del mar.



“No podemos confiarnos, sabemos lo que se están jugando los bolivianos”, dijo el seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, quien estimó que será “un partido complejo”.



Mientras tanto, Perú recibe a Chile en Lima, en un duelo vital para ambas selecciones que están urgidas de sumar puntos y mejorar su posición. La 'blanquirroja' y la 'roja' se mantienen fuera de la zona de clasificación en el séptimo y octavo lugares de la tabla de posiciones, que lidera Brasil con 24 puntos.



El técnico de Perú, el argentino Ricardo Gareca convocó a toda su artillería para el lance decisivo ante Chile que llega con varias bajas y sin Arturo Vidal, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.



“Es un partido muy difícil, un partido muy complicado porque ambas selecciones buscan posicionarse para poder tener chances en poder pelear un cupo”, dijo el entrenador del equipo incaico, el argentino Ricardo Gareca. El Tigre Gareca alineará con un equipo ofensivo liderado por los delanteros Paolo Guerrero y el italoperuano Gianluca Lapadula y el mediocampista Christian Cueva.



En su denominada “Operación Remontada”, la selección chilena dirigida por el uruguayo Martín Lasarte buscará con un equipo disciplinado su segundo triunfo de la eliminatoria para salir de los últimos lugares de la tabla.

Así está la tabla de posiciones