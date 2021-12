The Guardian puso a Luis Suárez entre los 20 mejores de un 2021 donde "fue impulsado por el rechazo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Resiliencia: capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Resiliencia: Luis Suárez. No es la primera vez y tal vez no sea la última, pero superar las adversidades llevaron a que una vez más sea destacado.

En esta ocasión fue nuevamente un medio de prensa como ya lo habían hecho EFE, Marca y AS en los últimos meses. En este caso no fue español, sino inglés: The Guardian.

El medio británico destacó a Luis Suárez entre los 20 mejores futbolistas del 2021 en el marco de la lista de los 100 más destacados que publica anualmente.



"'Gordo', 'acabado'… y campeón de Liga, líder del mejor equipo de España la pasada temporada, expulsado por el Barcelona y, por tanto, impulsado por el rechazo", indica el medio inglés.



"Hacia el final de la campaña, cuando el Atlético estaba nervioso, Diego Simeone sugirió que entraban en la Zona Suárez. Cuando salieron por el otro lado lo hicieron con el título, el uruguayo marcó precisamente el gol que finalmente lo aseguró, de visita en Valladolid, su vigésimo primero en Liga la temporada pasada", sostuvo.

A falta de que se den a conocer los 10 primeros, Luis Suárez es el único uruguayo que aparece en la lista en la que se impuso al arquero Edouard Mendy para terminar entre los primeros 20.



El crecimiento de Suárez en el ranking es más que considerable teniendo en cuenta que en la lista de 2020 aparecía en el puesto 58, acompañado de Federico Valverde que estaba en el 66.