¿Por qué no se emitieron los dos primeros partidos de la Copa AUF Uruguay?

Sin importar mucho de lo que se trate, siempre hay avidez tanto del público como de los medios por ver y emitir, respectivamente, un hecho histórico. Este miércoles 22 de junio de 2022 tuvo uno de ellos, porque se disputó el primer partido por la Copa AUF Uruguay. El tiempo dirá si este nuevo certamen tendrá éxito y se perpetuará o no, pero eso no le quita el carácter de histórica a la jornada. Sin embargo, ninguno de los dos partidos inaugurales fue emitido por la televisión.

¿Qué pasó? ¿Por qué uno hubo transmisión? ¿No se vendieron los derechos de la Copa? ¿Se podrán ver los próximos partidos? Vayamos respondiendo de a poco todas estas interrogantes.

¿Qué pasó con los derechos?

Los derechos no fueron negociados, es cierto. No se vendieron los de esta Copa Uruguaya pero porque la AUF sostiene que ya pertenecen a Tenfield, al menos para los equipos AUF. Esto significa que, de haberlo deseado, la empresa podría haber emitido los dos encuentros de este miércoles, pues tuvo como protagonistas a cuatro equipos AUF.



Ante esto vale aclarar que hubo una emisión en vivo pero parcial, a modo de flashes, del juego que protagonizaron Oriental y Bella Vista en el Parque Ancap.

¿Por qué no se emitieron los partidos?

La razón fundamental por la cual Tenfield no transmitió ninguno de los dos partidos fue porque se solapaban con el juego por la Segunda División entre Miramar Misiones y Racing, el cual sí fue emitido en vivo y en directo por la empresa. Por lo tanto, hizo el esfuerzo de que el choque por la Copa AUF Uruguay en Montevideo se viera al menos en forma parcial.



Por la misma razón de que se solapaban los dos torneos fue que no hubo logística disponible para mandar un equipo a Tacuarembó, donde se disputó el primer partido y se anotó el primer gol del certamen.

¿Se verán los próximos partidos?

La Copa AUF Uruguay continuará este jueves con dos partidos, de los cuales Tenfield podría emitir solo uno: Durazno FC-Salus. Esto en virtud de que se trata de dos equipos AUF. No ocurre lo mismo con Barrio Olímpico-Lavalleja (ambos de Minas), ya que son clubes OFI. Sin embargo, tampoco está previsto que haya transmisión de ninguno de los dos juegos.



No hay decisión adoptada para la próxima semana, pero tampoco parece sencillo porque tres de los partidos no tendrán a equipos AUF como locales. Huracán de Rivera recibe a Canadian, Progreso de Estación Atlántida a Alto Perú y Quilmes de Florida a Platense. El único juego que podría emitirse sería Basáñez-Ituzaingó de Maldonado, a desarrollarse el jueves 30 a las 15.00.

Será cuestión de aguardar entonces hasta el inicio de la próxima semana para saber si, efectivamente, se podrá ver por primera vez por televisión un partido por Copa AUF Uruguay en directo.