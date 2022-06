"No tiene techo": las palabras de Tito Gonçalvez sobre Federico Valverde en la FIFA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El halcón, Federico Valverde, es una de las estrellas del Real Madrid y la selección uruguaya. Luego de haber obtenido la Liga española y la Champions League, las miradas del mundo se posaron en él, incluida la FIFA.

En un extenso reportaje publicado en su página web, la Federación de Fútbol repasó la historia del halcón a través de su descubridor: Néstor Gonçalvez.

El captador de Peñarol contó a la organización internacional que el dato del talentoso uruguayo le llegó a través de un fotógrafo y reveló que siempre comprendió que probablemente no tendría límites: "Nunca supe cuál sería su techo. Superaba el umbral de lo posible. Pero sobre todo es un chico que absorbe bien los estímulos: que todo lo que lo desafía lo hace crecer”, rememoró.

Además, contó que no todo fue color de rosas en la historia del futbolista. Su madre, Doris, intervino varias meses para que el deportista no dejara la carrera desmotivado por haber perdido la titularidad o porque no lo habían convocado a la selección juvenil.

El artículo también detalla que fue José "Chueco" Perdomo, quien lo pasó a jugar en el puesto que lo hace hoy y que Valverde no quería correr y que eso le costó.

Por otro lado, Gonçalvez auguró que veremos la mejor versión del atacante en el Mundial y señaló: “En el futuro va a ser líder de los grupos y se va a poner a los equipos al hombro. Todavía tiene muchísimo para dar”.