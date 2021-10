Tabárez dio otra vez en la herradura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani debió ser titular ante Colombia. Esa es la gran discrepancia que tengo respecto a la oncena que puso Óscar Tabárez. Es cierto que luego el Matador entró y no jugó bien (fue lo más flojo de Uruguay), pero la razón por la que creo debió estar desde el inicio es porque este era el partido en el que había que apostar todo.

Perder contra Argentina y Brasil de visitante es lógico, pero Colombia era un rival directo y en casa había que ganarle. Primer golpe del maestro a la herradura y no al clavo. Pero con el partido en juego no afinó la puntería.



En el entretiempo sacó a Luis Suárez, el delantero que generó tres de las cuatro situaciones de gol en 45 minutos. Por más que estuviera acordado —como dijo Tabárez—, las circunstancias del partido pedían que el Pistolero siguiera porque había que ganar. Y la salida de Suárez no solo influyó en Uruguay, que ya no tuvo peso ofensivo, sino en el rival.

Cuando Reinaldo Rueda (técnico rival) vio que no salió Luis al segundo tiempo, a los 13 minutos metió tres cambios, soltó a su equipo y transformó a Fernando Muslera en figura. No acertó Tabárez y Uruguay cayó al cuarto lugar.