Suárez es calidad, visión y gol en Nacional: ante Plaza el 9 se vistió incluso de número 10

Nacional venció 3-1 a Plaza Colonia anoche en el Estadio Centenario por la séptima fecha. El tricolor alcanzó a River Plate en el Torneo Clausura, que hoy recibe a Defensor Sporting, y se mantiene como único líder de la Anual con 10 puntos de ventaja sobre Liverpool, su perseguidor más cercano.

Está claro que para ser el más aplaudido por la gente no necesita hacer mucho. La sola presencia de Luis Suárez ya emociona a todos los hinchas de Nacional, pero ayer el Pistolero volvió a sacarle una sonrisa a todos.

Hizo un gol, el arquero Nicolás Guirín le sacó un par más, pero además la rompió afuera del área en un partido donde justamente Nacional no tuvo tantos rendimientos sobresalientes en ofensiva. En una floja noche de Alfonso Trezza y un irregular Franco Fagúndez, el Pistolero se puso el equipo al hombro.

Luis Suárez vs. Plaza Colonia. Foto: Francisco Flores.

Suárez tiene el olfato de siempre, está claro que a sus 35 años ya no cuenta con la potencia de antes, pero ayer demostró toda su calidad y visión de juego.



Es centrodelantero y no va a cambiar de posición, pero demostró que si tuviera ganas en este medio también puede jugar como un tradicional número 10 por detrás de los delanteros.



Ayer se dedicó a lanzar a sus compañeros en profundidad, a abrir la cancha y a ordenar al equipo luego de unos primeros 45’ donde Nacional no se sintió nada cómodo.

Luis Suárez celebra su gol ante Plaza Colonia. Foto: Francisco Flores.

Sigue obsesionado con el gol, se le nota, pero esta versión de Suárez mucho más maduro que el de anteriores épocas deja en evidencia que estamos en presencia ante un futbolista que entiende muchísimo el juego también afuera del área.



De espaldas, con mucha carpeta para desacomodar rivales y devolviendo todas (sí, todas) las pelotas a un toque, le da un salto de calidad enorme a Nacional.



Ayer Suárez jugó de 9, como toda la vida, y cuando Nacional más lo necesitó, se vistió de 10. Con un rato, le alcanzó para ser figura.

El partido

Nacional ganó con justicia. Lo demuestra el tanteador y el trámite del partido. Incluso el resultado pudo haber quedado corto.



Sin embargo, en el primer tiempo Plaza no se la hizo nada fácil. Alejandro Cappuccio, DT Pata Blanca, se encargó de bloquear a Felipe Carballo y con eso el tricolor disminuyó considerablemente su juego.



Nacional arrancó ganando a los 14’ con un potente remate del Torito Rodríguez tras un pelota que despejó Guirín y quedó corta; pero Plaza lo empató rápido por intermedio de Ezequías Redín en una pelota parada donde el fondo tricolor y Sergio Rochet no estuvieron coordinados (24’).



En el complemento, Nacional sacó ventaja de su superioridad física y después Suárez se encargó del resto. A los 63’ la empujó luego de un centro atrás del Pumita Rodríguez y a los 70’ dejó de cara al gol a Diego Zabala que definió con una sutileza ante la salida del arquero para bajarle el telón al partido.