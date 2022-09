Luis Suárez volvió a anotar de zurda y le cumplió el deseo a su hijo Benjamín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luis Suárez celebró ante Plaza Colonia su cuarto gol desde el regreso a Nacional en lo que fue la victoria 3-1 frente al Pata Blanca. Tras el partido, el delantero se ganó los elogios de Pablo Repetto, su entrenador, quien lo describió como un futbolista "muy diferente".

El artillero histórico de la selección uruguaya, que le había contado a Ovación la chicana con su hijo por el gol clásico, le cumplió el deseo a su hijo Benjamín, que antes del partido contra Peñarol le había dicho algo especial que generó la sorpresa del Pistolero: "Siempre le digo, que no patea con la derecha, que la use. Y me dice: “No, si vos nunca hacés nada con la izquierda” y justo hago el gol de izquierda y se mataba de la risa", narró el "9" tricolor.

La estadística muestra que Lucho cumplió el anhelo de Benjamín: desde que comenzó su segundo ciclo en Nacional lleva anotados tres goles con la pierna izquierda y el restante de cabeza en seis partidos disputados.

A nivel de eficacia goleadores, los números mejoran aún más si se tienen en cuenta la cantidad de minutos disputados por Suárez: a nivel local ha jugado 372 minutos y en la Copa Sudamericana los restantes 60. Por tanto, tiene un promedio de un gol cada 108 minutos de juego.