Sergio Rochet, una garantía en el arco que ya supera los 1000 minutos sin recibir goles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sergio Rochet es una garantía en el arco de Nacional y lo volvió a demostrar en la victoria 2-0 del tricolor ante Unión de Santa Fe en su casa, donde tuvo atajadas providenciales que evitaron que el Tatengue lograra descontar el marcador.

Con esta gran actuación alcanzó los 1084 minutos sin recibir goles entre todas las competencias, contando su participación en la selección uruguaya, la Copa Libertadores, Sudamericana y el Campeonato Uruguayo.

A su vez, según indica Sofascore fue protagonista de siete atajadas de las cuales cinco fueron cercanas. A su vez, ganó los dos duelos mano a mano que tuvo y eso le permitió tener un cien por ciento de eficacia.

En conferencia de prensa, el capitán del equipo de Pablo Repetto contó a qué se debe la seguridad que muestra: "La verdad que uno se siente muy bien al momento de atajar por la confianza que genera tener la continuidad que me dan los jugadores y el cuerpo técnico, hoy se habla mucho de la solidez defensiva y el no recibir goles, pero gran parte es gracias a ellos, se brindan al cien por ciento y se entregan mucho, nos complementamos muy bien". Respecto de la molestia que tuvo tras una doble atajada, comentó: "Arrastro un esguince desde el partido con Bragantino por Libertadores y justo se me cayó arriba del tobillo (un rival)".