Sergio Rochet: “Ser el primero que ataja un penal no cambia nada, la tristeza es enorme”

Sergio Rochet dio sus sensaciones tras eliminación de la selección de Uruguay del Mundial de Qatar 2022 y dijo: “Es una tristeza inmensa, también hay orgullo, por haber dejado todo y no se nos pudo dar. Fue un partido polémico pero ya está. Hay que tragar esta bronca, saber levantarse y seguir adelante. Estoy muy orgulloso de este grupo, de toda la gente nos acompañó y de todo el país que nos apoyó. Dejamos el 100% de lo que teníamos y no se nos pudo dar. Es una lástima, nos duele mucho”.

El arquero de Nacional vivió un momento clave en el encuentro: “El penal si entraba era un golpe duro, al taparla eso motivó al equipo, se reflejó en la actitud pero igual es una tristeza porque no alcanzó. Le dije al juez que no lo toqué, que apenas el me roza en la cara, pero ta, no quiero hablar sobre los jueces”.

Consultado sobre cómo vivió el grupo la eliminación, Rochet dijo: “En el vestuario el silencio habló por lo que sentimos todos los uruguayos, no hablamos de lo que pasó, seguramente en el hotel hablaremos”.

Su atajada en el penal dejó un dato estadístico y el guardameta habló al respecto de ello. “En cuanto a ser el primer arquero que ataja un penal en un partido de un Mundial es simplemente una estadística, no me cambia en nada la tristeza que tengo”, dijo.