Diego Godín: "Nos sentimos robados por dos penales que fueron claros y ni siquiera revisaron"

El Mundial de Qatar 2022 fue el cuarto para Diego Godín. El capitán de la Celeste fue titular en los dos primeros partidos y suplente ante Ghana, luego de que se especulara mucho sobre si era titular o no este viernes.

Consultado sobre ser suplente en el último encuentro de Uruguay en la Copa del Mundo, Godín dijo: “Yo ya sabía que era suplente, yo terminé el partido contra Portugal con una lesión muscular, y si bien estaba a la orden y disponible, apreté los dientes como siempre. Pero lo mejor era no arriesgar, pensando en positivo que íbamos a ganar y tener una nueva oportunidad. Lo viví con la misma intensidad y el mismo empuje que si estuviera adentro de la cancha”.

Respecto sobre que le faltó a Uruguay para avanzar el zaguero opinó: “Hicimos lo que teníamos que hacer, era un grupo súper parejo, difícil y nos quedamos afuera por un gol, no hay mucho más que agregar. Fuimos de menos a más, fuimos mejorando a medida que avanzaron los partidos. En los dos primeros encuentros tuvimos buenos momentos, hoy fue un partido completo. Se salió a buscar el resultado y los goles de una forma impresionante, nos quedamos cortos por un gol y hubo dos penales que a mi entender no sé... Uno que ni siquiera se revisó. No hay que buscar excusas, estamos afuera, estamos muy dolidos y tristes. En lo personal estoy tranquilo, tranquilo con lo que hicieron mis compañeros y en cómo se entregaron. Todo lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos, queríamos más pero no pudo ser”.

Este seguramente fue el último partido de Diego Godín en la selección y quizás sea el último de su carrera profesional, aunque no cerró la puerta. “Yo siempre dije que hasta el día que sea jugador de fútbol nunca voy a retirarme de la selección. Tengo que meditar si sigo jugando o no, pero si sigo voy a estar disponible para mi país. Si me precisan, estoy. No me puedo retirar y si me precisan tengo que estar. Sin embargo, y pese a que no es algo que hablamos, yo no voy a seguir viniendo a la selección”, dijo el Faraón y de esta forma Godín dejó abierta la puerta a un retiro del fútbol profesional. En cuanto a la selección no será parte activa, pero si sigue jugando y Uruguay lo precisa, él estará disponible.

"No me gusta pero tenemos que hablar de incidencias de arbitrajes que fueron claras. No podemos no decir que hoy nos sentimos robados por dos penales que fueron claros y ni siquiera los revisó", añadió.

Por ultimo dio su opinión sobre el entrenador Diego Alonso: “Ojalá siga siendo el entrenador de la selección. No tengo idea de qué va a hacer. Él nos dio mucho, es joven, es un gran entrenador desde todo punto de vista, tiene mucho para seguir dando, en poco tiempo logró ayudarnos para que estuviéramos en el Mundial. Para el grupo y para Uruguay sería lindo que tuviera otra oportunidad y liderada el camino en las próximas eliminatorias”.