Segunda División Profesional: Colón fue el gran ganador de la fecha y quedó como escolta de Plaza

Se disputó parcialmente la decimosexta fecha de la Segunda División Profesional, una jornada marcada por varios empates y las importantes victorias de Paysandú, Huracán y Colón. El tricolor fue quien mejor aprovechó los resultados: venció 1-0 a Tacuarembó, trepó al segundo puesto y quedó en zona de ascenso directo.

En el Parque Palermo, Ronald Álvarez convirtió tempranamente el único gol y terminó siendo la figura del encuentro. El equipo dirigido por el venezolano Pedro de Pablos manejó el territorio y la pelota durante buena parte del partido, generando méritos suficientes para aumentar la diferencia. Sin embargo, le faltó precisión para transformar su superioridad en un marcador más amplio.

Tacuarembó se refugió atrás y apostó por algún contragolpe, principalmente mediante el colombiano Nicolás González, pero nunca inquietó seriamente la valla defendida por Agustín Olavarría. Colón ganó con justicia y capitalizó las derrotas de Atenas y Cerrito.

En el mejor partido de la fecha, Huracán del Paso de la Arena derrotó 2-1 a Cerrito. El conjunto del argentino Pablo Marini sorprendió con una intensa presión alta. A los 8 minutos, Luciano Batista fue expulsado y dejó al auriverde con diez jugadores. Huracán aprovechó la superioridad y sobre los 23 minutos, Sergio Cortelezzi abrió el tanteador. El 1-0 del primer tiempo reflejaba lo sucedido en la cancha, donde Huracán fue una fuerza superior.

Cerrito cambió su actitud en el complemento con el ingreso del colombiano Ignacio Yepez, que le permitió adelantar líneas y buscar con mayor decisión el empate. El mismo llegó mediante un golazo de Mateo Vista, quien conectó el balón de volea desde afuera del área. Cuando el auriverde atravesaba su mejor momento, apareció nuevamente Cortelezzi y a los 67 minutos, el goleador se ubicó donde debía y, dentro del área chica, estableció el 2-1 definitivo.

Antes del cierre también fue expulsado el arquero Esteban Giraldo por derribar a un delantero que se marchaba de cara al gol. Huracán sumó siete de los últimos nueve puntos y confirmó su recuperación; Cerrito, en cambio, desperdició la posibilidad de alcanzar el segundo lugar.

Paysandú consiguió puntos de oro para escapar de la zona baja. En el Estadio Artigas superó 2-0 a Atenas de San Carlos, otro equipo que llegaba ubicado en el segundo puesto. El conjunto sanducero dominó de principio a fin y construyó su victoria con los goles de Francisco Ibáñez, a los 18 minutos, y Brandon Logiuratto, a los 76.

Uruguay Montevideo y La Luz empataron 0-0 en un resultado que favoreció más al merengue de Aires Puros. Para el celeste de Pueblo Victoria, cada fecha complica todavía más una situación que lo tiene con un pie en la Primera Divisional C.

Fénix tampoco pudo aprovechar la jornada. En el Parque Capurro igualó 1-1 ante Miramar Misiones. Sebastián Guerrero abrió el marcador y el conjunto cebrita jugó casi tres cuartas partes del encuentro con diez hombres por la expulsión de Mateo Argüello. Sin embargo, en la última jugada apareció Alexander González, recién llegado desde Boston River, para darle un punto de enorme valor al equipo ahora conducido por Martín Siri.

En el Parque Saroldi, River Plate y Rentistas protagonizaron un aburrido empate sin goles. El Bicho Colorado tuvo superioridad numérica durante buena parte del segundo tiempo —River terminó con nueve futbolistas—, pero no supo aprovecharla y continúa luchando por ingresar a la zona de play-offs.

Resta por disputarse el gran encuentro de la fecha entre Oriental de La Paz, en la última posición de clasificación al playoff, y el líder Plaza Colonia, este domingo ´19:00 en el Parque Palermo.