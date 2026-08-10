Segunda División Profesional: Atenas y Colón aprovecharon la fecha que sigue hoy con el partido Plaza-Rentistas

Disputada parcialmente la última fecha de la primera rueda de la fase regular del Campeonato de la Segunda División Profesional, siendo Atenas y Colón los equipos que mejor aprovecharon la jornada para ascender definitivamente en la pelea por los primeros lugares.

El conjunto dirigido por el venezolano Pedro de Pablos derrotó 1-0 a Cerrito en el Parque Palermo, en un encuentro que durante buena parte del trámite le resultó adverso. Cerrito fue superior, generó las situaciones más claras y a los 29 minutos dispuso de una enorme oportunidad para ponerse en ventaja. Jonathan Isasmendi ejecutó un penal, pero apareció Agustín Olavarría para contenerlo y convertirse en una de las grandes figuras de la tarde.

📌 A falta de un partido para cerrar la primera vuelta de la Fase Regular pic.twitter.com/tgjFRS39UJ — Segunda Profesional AUF (@SegundaAUF) August 9, 2026

Aquella atajada mantuvo vivo a Colón. El tricolor de Brazo Oriental resistió los mejores momentos de su rival y, cuando el empate parecía definitivo, encontró el premio mayor. Sobre el final, Leandro Méndez sacó un verdadero golazo para establecer el 1-0 y desatar el festejo. Tres puntos de enorme valor que colocan a Colón con 27 unidades a solo 4 del puntero Plaza y en busca de ingresar en zona de playoff

Quien dejó pasar una gran posibilidad fue Fénix. En el Parque Capurro apenas empató 0-0 frente a La Luz y terminó dejando insatisfecha a su gente. Incluso el conjunto de Aires Puros, pese a finalizar con diez futbolistas, tuvo posibilidades de quedarse con la victoria sobre el cierre. Una actuación preocupante del albivioleta cuando tenía una oportunidad importante de afirmarse arriba.

En la zona baja, Uruguay Montevideo consiguió oxígeno al derrotar 1-0 a Paysandú con un solitario gol de Lucas Rodríguez. El celeste de Pueblo Victoria obtuvo tres puntos fundamentales en su lucha por escapar de las últimas dos posiciones y del peligro de caer a la Primera Divisional C.

River Plate también aprovechó la jornada. El darsenero superó 2-0 a Huracán con goles de Rodrigo Cabrera y Diego “Viruta” Vera y comienza nuevamente a escalar posiciones buscando acercarse a la zona de play-off. La contracara es Huracán: sufrió su sexta derrota consecutiva y el futuro de su entrenador, Valentín Villazán, aparece a esta hora rodeado de incertidumbre.

Miramar Misiones y Tacuarembó igualaron 1-1 en un encuentro po la zona baja de Torneo. Tacuarembó fue ampliamente superior durante tres cuartas partes del partido, abrió el marcador por intermedio de Martín Marta y desperdició por lo menos tres oportunidades claras para aumentar diferencias. Lo pagó caro: a falta de 15 minutos, un descuido defensivo permitió que Enzo Siri, de cabeza, estableciera la igualdad. Miramar Misiones continúa mostrando muy poco fútbol, con un plantel acotado y seriamente comprometido con el descenso.

Finalmente, Atenas consiguió una valiosa victoria como visitante al superar 1-0 a Oriental. Marcos Donato fue determinante bajo los tres palos y Valentín Jara marcó el único gol cuando transcurrían 72 minutos. Oriental tuvo mayor dominio, pero nuevamente careció de contundencia ofensiva para transformar ese control en goles.

Con este resultado Atenas se encuentra en la segunda posición conjuntamente con Fénix con 30 unidades en búsqueda del tan anhelado regreso al círculo de privilegio.

Hoy juega Plaza Colonia

La fecha se completará hoy con el gran partido de la jornada: Plaza Colonia, líder del campeonato, recibirá a un Rentistas que llega impulsado por varias victorias consecutivas. Si el Bicho Colorado vuelve a ganar, también alcanzará la segunda posición.