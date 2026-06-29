Segunda División: Cerrito y Rentistas se acercaron al líder Oriental, que no pudo con Colón

Los tradicionales rivales del Cerrito de la Victoria tuvieron un fin de semana de alegría ya que tanto el Bicho Colorado como el auriverde triunfaron en sus respectivos partidos.

Rentistas obtuvo su segundo triunfo consecutivo de la mano del argentino Omar Asad, esta vez venciendo a Huracán 2-1 en un entretenido encuentro.

Con un mejor inicio de Huracán de la mano de Franco Mederos, los locales extrañaron la ausencia de su goleador Sergio Cortelezzi quien se encuentra sentido y eso le quitó poder en ofensiva. Facundo Vega en el final del primer tiempo y el goleador Horacio Sequeira marcaban una gran distancia para Rentistas, que sin embargo sufrió hasta el final del partido cuando Rodrigo Rey acortó distancias en el tanteador.

Por su parte Cerrito logró recuperarse luego de dos caídas consecutivas y de la mano de Jonathan Isasmendi triunfó frente a Plaza Colonia 1-0 en el renovado Parque Maracaná. Los locales mostraron una gran fortaleza futbolística con Isasmendi y el colombiano Ignacio Yepez como figuras y pudieron finalizar el encuentro con un marcador más amplio si no fuera por la muy buena tarea de Joaquín Silva en el arco.

Por su parte, Oriental sigue liderando, pero empató 1-1 con Colón. La igualdad le bastó al equipo paceño para mantenerse en la cima de la Anual, pero apenas un punto sobre Cerrito y solo dos por encima de Plaza, Atenas y Huracán.

Foto: Ignacio Sánchez

River Plate y La Luz no se dañaron en la tarde del Parque Palermo empatando 0-0. Otra muy pobre actuación del Darsenero que comienza a preocuparse nuevamente por el descenso. La Luz rescató una nueva unidad, donde se destacaron Joaquin Gottesman y Facundo Sosa.

En la zona baja de la tabla, Miramar Misiones con un gran segundo tiempo, obtuvo tres puntos de oro en su visita a Paysandú. Luego de un primer tiempo con dominio territorial del local, que se fue en ventaja con el tempranero gol de Luis Lopez, llegaron una seguidilla de goles cebritas marcados por Felipe Gelóz, Maximiliano Caetano y Alex De Freitas, en el final descontó Bautista Rodríguez.

En el inicio de la etapa, Atenas de San Carlos derrotó 2-0 a Tacuarembó y en un cotejo con cambios constantes en el marcador, Uruguay Montevideo le ganó a Fénix por 3-2.