Sebastián Rodríguez acordó rescindir con contrato con Emelec y ya no seguirá en el club

El mediocampista uruguayo Sebastián Rodríguez rescindió su contrato con Emelec, según informó el club en un comunicado a través de su cuenta de Twitter.

"El Club Sport Emelec informa que por mutuo acuerdo y precautelando los intereses de la institución da por terminada la relación contractual con Sebastián Rodríguez", afirma.

El volante de 30 años deseaba marcharse de Ecuador desde hace más de un mes por motivos personales que no fueron detallados en el mensaje.



A su vez, se despidió de los hinchas con una carta pública: "Quiero agradecer a todos aquellos que me acompañaron en estos tres años en Emelec y contarles que por motivos de índole personal y familiar me despido del club y de su fiel hinchada".

"Fueron por tres años de aprendizaje y crecimiento y por ello quiero especialmente a la hinchada eléctrica por su aliento y apoyo en el camino recorrido", concluyó.