Sancho y Reus le dieron la clasificación al Dortmund a cuartos de final de Champions League

Por Agencia EFE

El Borussia Dortmund se impuso este miércoles por 2-0 al PSV Eindhoven con goles de Jadon Sancho, nada mas empezar el duelo, y Marco Reus, en el tiempo añadido, y se clasificó para los cuartos de final de la Champions League.

El Dortmund tuvo un buen primer tiempo y una segunda parte en la que se vio dominado por el PSV, pese a lo cual, ya en el descuento, logró el segundo gol que eliminó cualquier duda.

El equipo alemán tuvo un comienzo apabullante en el que prácticamente no le dio respiro al rival y se puso en ventaja pronto, en el minuto 3, con un remate desde la media luna de Jadon Sancho.

Poco antes el Dortmund ya había tenido una primera ocasión con un remate de Maatsen que Benítez desvió al córner.

El PSV trataba de presionar alto y el Dortmund se liberaba continuamente y lanzaba ataques rápidos. Además, ganaba la mayoría de los balones divididos y generaba continuas llegadas al área.

La mejor llegada fue en el minuto 16, cuando Benítez evitó el segundo primero ante un remate de Julian Brandt y luego ante otro de Donyell Malen que había ganado el rebote.

Sólo cuando había pasado cerca de media hora de juego, el PSV empezó a mostrar cierta reacción. Tuvo algunas fases largas de posesión y dispuso de algunos remates desde fuera del área que no llevaron verdadero peligro.

Aunque el Dortmund tuvo una buena llegada en el minuto 48 en los pies de Malen, en la segunda parte el PSV tuvo un mejor comienzo. El cuadro germano empezó a tener problemas para sacar la pelota de su propia mitad y tener fases largas de posesión.

La primera ocasión clara del PSV llegó en el minuto 53 con un remate de Hirving Lozano en el minuto 53 que se estrelló contra la parte exterior del poste. Luego, en el 56, el arquero Gregor Kobel tuvo que mandar al córner un tiro de Teze.

El Dortmund sólo lograba llegar de forma muy esporádica, aunque cuando lo logró lo hizo con peligro, como en un cabezazo de Füllkrug en el 64.

Mucho apuntaba a que llegaría el empate del PSV, pero lo que pasó al final, prácticamente en el último instante y poco después de que Luuk de Jong desperdiciara una gran ocasión al rematar desviado a siete metros distancia, llegó el segundo gol del Dortmund.

Reus marcó aprovechando un error garrafal de la defensa del PSV para asegurar la clasificación al Dortmund.