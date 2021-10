El romántico gesto de Luis Suárez hacia su esposa que hasta generó la reacción de Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La historia detrás de la pareja entre Luis Suárez y Sofía Balbi tiene muchos años y muchas anécdotas que el Pistolero dio a conocer en varias ocasiones, pero este viernes vivieron una fecha muy especial que el delantero de la selección y del Atlético de Madrid expresó en redes sociales.

"Hoy hace 19 años que comenzamos siendo unos niños. Hoy somos unos adultos con tres niños que nos llenan de felicidad cada momento", comenzó el salteño en un posteo publicado en su cuenta de Instagram acompañado de una foto de ambos.

"8-10-2002. Día inolvidable por conocer a la mujer, amiga y compañera ideal para todo. Te amo hoy y siempre reina mía", concluyó el atacante que disputó 45 minutos frente a Colombia en el último encuentro de la selección uruguaya.

“Justo había venido Sofía de Barcelona y ella me vio hacer el primer gol como profesional. Es imposible que no tenga un gran recuerdo de aquel momento”, recordó Luis Suárez a Ovación sobre su primer gol en el Parque Central en 2005 demostrando así el apoyo que siempre recibió de su actual esposa.



Pero el posteo no fue el único gesto de Luis Suárez con Sofía Balbi a la que también le mandó un ramo de flores a su casa teniendo en cuenta que en esta ocasión no lo acompañó a Montevideo para los partidos de Eliminatorias.

En el posteo de Sofía Balbi contestó el propio Luis Suárez con un "Feliz 19 añitos mi reina hermosa", así como también lo hizo Antonella Roccuzzo, esposa de Lionel Messi y amiga de Balbi, con cuatro emoticones de corazones.



A propósito, hasta el propio jugador argentino apreció el gesto que tuvo su excompañero en Barcelona con su esposa al punto que le dio "me gusta" a la publicación de Sofía Balbi.