Rodrigo Zalazar: el uruguayo que se destaca en Alemania y que trabaja pensando en un llamado de la selección

Con marcado acento español, simpático y suelto en sus declaraciones, Rodrigo Zalazar (23) habla por teléfono con Ovación. Al lado tiene a José Luis, su padre, reconocido exfutbolista, que hace unas semanas está en Alemania con uno de sus hijos; los otros dos están en España, donde él vive, y también son futbolistas. Kuki (24) es un mediapunta que juega en el Ponferradina de la Segunda División de España, y Mauro (17) es un volante central que juega en las formativas del Granada.

“Hablo inglés perfectamente con mis compañeros y con el entrenador y así me manejo; y alemán, pues, aprendiendo todos los días un poco”, comenta Rodrigo, quien es jugador del Schalke 04 desde agosto de 2021, que logró ascender con el equipo en uno de los momentos más delicados de su historia y que hoy por hoy es un titular indiscutido, al punto que ya jugó los dos partidos en el inicio de la Bundesliga.



Zalazar lleva disputados 124 minutos y le marcó un golazo al Borussia Mönchengladbach, en el empate a dos por la segunda fecha. “Desde que llegué, el Schalke me ha dado una confianza y una estabilidad súper importante en mi carrera. Yo creo que cualquier jugador cuando se siente importante puede dar lo mejor de sí. Me dieron la posibilidad de ser importante para el equipo, con los fans, la verdad que desde el primer día me dieron un apoyo increíble. Pienso que todo se debe a que tengo mucha confianza, la gente y los entrenadores confían en mí. Estoy en un momento muy bueno en mi carrera y espero seguir así”, señala.

Respecto a la posición en la que está jugando, Rodrigo dice que “jugamos con un mediocentro y dos ‘8’, entonces yo juego ahí por delante, y cuando jugamos con dos ‘5’ juego por izquierda o por derecha. Me gusta jugar por izquierda, porque puedo ir para adentro y buscar el disparo”.



El futbolista uruguayo jugó 30 partidos en la Segunda División con el equipo entre 2021 y 2022, 25 de ellos como titular, y marcó seis goles, siendo importante con las asistencias también. “Para mi fue una decisión complicada, porque yo estaba en Eintracht Frankfurt, que estaba en Primera, pero la verdad es que cuando hablé con el director deportivo, que me habló del proyecto y de lo grandes que es el club, me encantó. Fue complicada la decisión, pero no me equivoqué, estoy orgulloso de la decisión que tomé. Me interesaba que el Schalke vuelva a Primera lo antes posible, y por suerte se dio”.

Rodrigo Zalazar. FOTO: EFE.

ALEMANIA Y LA 10. “Aquí se caracteriza por su ritmo de juego; tenés que estar subiendo y bajando los 90 minutos, presionando, corriendo, es un fútbol complicado, cuando eres nuevo en Alemania es complicada la adaptación pero yo me adapté muy bien”, analiza Zalazar en la noche de Alemania, tras un día cansador de entrenamiento.



“Soy muy joven todavía, tengo mucho margen de mejora, intento todos los días escuchar a los jugadores de experiencia. Todos los días aprendo algo nuevo e intento poner en práctica lo que he aprendido de otros jugadores”.

Rodrigo, que renovó su contrato hasta junio de 2026, utiliza la 10 en Schalke 04, pero es curiosa la manera en la que descubrió que ese número estaba libre: “Cuando ya estaba todo hecho con el Schalke, el director deportivo me mandó los números que estaban libres, pero ahí no estaba el 10. Yo tenía curiosidad por saber quién llevaba ese número, entonces me metí en Transfermarkt y vi que no la llevaba nadie. Entonces le escribí, le dije ‘sé que no me la has puesto, pero quiero la 10’ y él me escribió directamente y me dijo ‘tienes personalidad ¿eh? Mira que no es fácil tener la 10 acá y menos en el momento en el que estamos’. Él no me la quería dar para no meterme en ese lío, es un número que pesa pero le insistí que la quería llevar. Porque ya sabes que cuando llevas la 10, si el equipo juega mal, si pasa cualquier cosa, siempre la culpa es del 10. Él me quería proteger en ese aspecto, pero me la dio cuando se la pedí”.



A Rodrigo le gusta la 10 porque su padre también jugaba con ese número, entonces siempre que puede y está disponible, lo toma como propio.

Pese a que en Alemania no es frecuente ver a futbolistas uruguayos, particularmente en el Schalke 04 sí. Por ahí pasaron jugadores como Darío Rodríguez, Vicente Sánchez, Carlos Grosmüller y Gustavo Varela, entre otros. “Son muy recordados los uruguayos, sobre todo Darío. El equipier de nuestro equipo se lleva muy bien con él, están siempre hablando, y hay veces que me trae el teléfono y está hablando con él y puedo saludarlo, je. Todos los jugadores uruguayos que han estado acá son bien recordados”.

Darío Rodríguez con los colores del Schalke 04. Foto: AFP

LA CELESTE. “Mi padre está todo el día rompiendo los huevos, me llama 10 veces por día”, comenta entre risas Rodrigo. “Después de cada partido me dice lo que he hecho bien o lo que tengo que corregir. Es una ayuda enorme tener a un padre que sepa todo lo que sabe el mío de fútbol, para mí es una suerte y hay que aprovecharla”. Aunque le hace una broma porque lo tiene al lado: “Igual él se pinta como Leo Messi, pero bueno, he visto varios partidos y creo que ha sido bueno de verdad”.



Zalazar jugó el Sudamericano Sub 20 con Uruguay en 2019, pero no ha tenido oportunidades en la mayor y dice que nadie del cuerpo técnico de Óscar Tabárez ni de Diego Alonso lo llamó y que nunca se animó a bromear con Darío Rodríguez para que lo tengan en cuenta en la selección. “Para mí sería un sueño poder jugar con la selección mayor. Estoy trabajando y mejorando cada día para si un día se da la oportunidad poder estar lo mejor preparado para eso”, afirma con ilusión. “Creo que si sigo así algún día llegará la posibilidad de selección y hay que estar preparado para eso”, añade.

Sobre si tiene algo de su padre: “Creo que tengo un poco de golpeo, no tan bueno, pero creo que le pego bastante bien. Acá ejecuto las pelotas quietas junto al lateral izquierdo”. Rodrigo también es español, pero deja en claro que “aunque me llamen de la selección española no hay chance de jugar ahí”.



Rodrigo concluye que “desde muy pequeño, pues, siempre hemos vivido los partidos de Uruguay de una manera diferente, mi padre siempre ha intentado de inculcarnos todas las costumbres uruguayas, nos gusta mucho a todos. Cuando éramos más pequeños y vivíamos los mundiales, lo veíamos felices. Desde que era muy pequeño le decía a mi padre que si algún día tenía la oportunidad de jugar por la selección, iba a ser por la de Uruguay. Gracias a Dios estuve en la Sub 20, ahora a trabajar para ver si me dan la oportunidad de jugar en la mayor. He hablado mucho con mi padre de eso, él dice que si algún día voy a un Mundial lo tengo que llevar en la maleta. Él va a ir a donde sea para verme jugar en un Mundial”.

Rodrigo Zalazar en el Uruguay vs. Perú del Sudamericano Sub 20. Foto: AFP

El día que le ganó la timidez y una foto lo salvó

Rodrigo Zalazar se enamoró a primera vista de Emily en Alemania, pero tiene una historia de amor particular. Hoy están extremadamente felices esperando el nacimiento de su primer hijo. “Vamos a ser padres el 1° de enero, es un nene. Veremos si será futbolista, je”, dice.



Rodrigo cuenta: “La conocí en un restaurante, justo ese día pues yo estaba ahí con mi primo, ella estaba con sus amigas, era el día de su cumpleaños, me pareció desde el primer momento una chica súper atractiva pero tuve un poco de vergüenza de ir a su mesa a preguntarle por su nombre. Después de eso mi primo y yo nos fuimos a casa y yo no le había preguntado, no sabía su nombre, su Instagram, no sabía nada. Al día siguiente le dije a mi primo que había una chica que me había gustado pero que fui estúpido y que no le pedí nada. Él me dijo que iba a intentar buscarla, ella me confesó que subió una foto a Instagram a propósito en ese restaurante para que yo supiese que era ella; entonces mi primo un día estaba por el Instagram y me viene a buscar al entrenamiento y me dice ‘tengo una noticia para darte’, y yo lo que menos me esperaba era eso. Me enseñó el teléfono, vi que era ella y le hablé directamente, sin piedad, je”, comenta entre risas.



“Ahora sí que no la iba a dejar pasar, je. Ella no tenía ni idea de fútbol, está aprendiendo ahora, pero lo que sí te aseguro es que es hincha del Schalke y de donde yo esté”, añade con felicidad.