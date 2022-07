El cuerpo técnico de la Sub 20 de Uruguay viaja a España a observar jugadores elegibles: quiénes son los 12 futbolistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Por primera vez en la historia se llevará a cabo el Camp Celeste que tiene como objetivo observar a jugadores jóvenes que se desempeñan en Europa y que pueden llegar a ser elegibles por Uruguay.

Al tratarse de juveniles, será el cuerpo técnico de la Sub 20 encabezado por Marcelo Broli y Diego "Ruso" Pérez quienes se encargarán de llevarlo adelante con 12 futbolistas que, en su mayoría, por sus raíces, podrían jugar por la Celeste.

Este Camp Celeste, que se llevará a cabo entre el 18 y el 22 de julio, se da también en la previa del Torneo de L'Alcudia donde Uruguay participará con su Sub 20 entre el 27 de julio y el 7 de agosto.

"Se concretó esta instancia de observación y acercamiento a la Celeste, con el fin de que, en un futuro cercano, los entrenadores cuenten con más alternativas de elección al momento de armar los planteles y los citados se familiaricen a la posibilidad de defender a Uruguay en el campo de juego", indica el comunicado.

Estos entrenamientos se llevarán a cabo en Segovia, España, donde se nucleará a todos los futbolistas durante los días que se desarrolle el mismo.

¿Quiénes son los 12 futbolistas que participarán?

Raúl Galván: Es lateral izquierdo, tiene 18 años y defiende a la Sub 18 del Rapid Viena de Austria, país en el que nació en 2004. Defendió a la selección austríaca en nueve ocasiones entre Sub 16, Sub 17 y Sub 18.

Daniel Peluffo: Es arquero, tiene 19 años y nació en Estados Unidos. Tras pasar por las inferiores de los New York Red Bulls le tocó la oportunidad de llegar a Europa donde defiende al Turkgucu Munchen de la Cuarta División. Para esta temporada fue ascendido al plantel principal tras pasar por la Sub 17 y Sub 19.

Mateo Caprile: Juega en la Escuela de Fútbol Torre Pacheco de España de fuerte vínculo con el Villarreal.

Facundo Sierra: Es defensa y actualmente juega en el Ciudad de Getafe, club de España.

Alessandro Denis: Es arquero y actualmente defiende al Ca La Guidó de España.

Marc Masaguez: Tiene 17 años, es defensa y actualmente defiende al Sub 17 de la Reggina de Italia. Nació en España donde defendió a las divisiones juveniles del Gimnastic antes de recalar en el fútbol italiano. Ya tuvo pasaje de selección y entrenó en el Complejo Celeste.

Juan Villegas: Es zaguero, tiene 19 años y acaba de ser contratado por el Sevilla luego de tener muy buenos rendimientos en el Granada. Nació en Uruguay y a los cinco años emigró a España donde también defendió a Unión Deportiva La Mosca y posteriormente a Puerto Malagueño.

Bruno Calcagno: Mediocampista de 17 años nacido en España y que actualmente defiende al Mallorca Juvenil luego de pasar por las categorías formativas del club español.

Mauro Zalazar: Es hermano de Rodrigo y Kuki Zalazar e hijo de José Luis "Cabeza" Zalazar. Nació en España hace 17 años y tras pasar por el club 26 de Febrero, se encuentra jugando en el Granada de España. Juega de volante ofensivo.

Juan Ignacio Cabrera: Tiene 19 años, es delantero y pese a que nació en Uruguay hizo toda su carrera como futbolista en Alemania, al punto que ya defendió a los teutones en selecciones juveniles. Juega en el Sub 19 del Schalke 04. Fue invitado a entrenar con la Sub 17 de Uruguay en 2019.

Sebastián Giacomazzi: Su apellido y el club en el que juega delata sus raíces. Es hijo de Guillermo y al igual que lo hizo su padre juega en el Lecce de Italia, país en el que nació hace 17 años. Juega de mediocampista.

Juan Martín Muñoz: Es delantero y actualmente defiende los colores del CD Candela de España.