¿Rochet o Muslera?: A quién ponen en el arco de Uruguay cinco referentes del puesto

Ya nada iba a ser igual, porque el cambio de técnico en la Celeste trajo consigo algunos movimientos significativos. Vinieron nuevos nombres, otras integraciones y juegos diferentes. Pese a ello quedó pendiente para resolver un tema que estará otra vez arriba de la mesa: quién es el arquero titular de Uruguay. O, si quieren, quién deberá serlo ante Perú y Chile en el cierre de las Eliminatorias del Mundial de Catar. El recién llegado, Sergio Rochet, rindió. El experiente, Fernando Muslera, tiene historia acumulada en partidos de alto voltaje.

Diego Alonso, el entrenador, deberá resolver si gana el rango ganado y el temple exhibido en instancias similares. O si vence el gran momento deportivo y la tranquilidad que se consigue transmitir desde el fondo porque no se cometen errores que cuestan goles.

Antes del 27 de marzo, jornada en la que la Celeste recibirá a Perú en el Estadio Centenario, deberá estar la respuesta a la interrogante. Quizás en estos momentos faltan algunos datos significativos, porque Muslera volvió a entrenar con el Galatasaray de Turquía, pero deberá tener competencia para pelearla. Igualmente eso no quita que más tarde o más temprano el Tornado Alonso tenga que fijar una posición.

Para entrar en tema, cinco exguardametas de la Selección uruguaya de fútbol entregaron a Ovación su punto de vista.

La espectacular atajada de Fernando Muslera. Foto: Leonardo Mainé.

1 Un voto a Rochet

Jorge Seré, por ejemplo, no lo duda ni un segundo y deja en claro que ante Perú debe atajar “Rochet, porque Muslera venía siendo muy cuestionado y el gran problema era ver qué hacía en la fecha de enero si lo mantenía o si lo cambiaba. Como estaba lesionado lo cambió. Con Perú debería atajar Rochet, que no significa que deba hacerlo toda la vida. En estos dos partidos que se juegan mucho, porque no hay margen, si ves que Rochet no estuvo bien en el primer partido, que en el segundo juegue otro. No es que mantengo la titularidad, respeto la trayectoria, es lo que yo pienso con todos los puestos”.

Además, añadió: “En este caso no hay ninguna razón para no mantenerlo a Rochet. Si después anda mal o no lo ve del todo bien que juegue otro. Pero ante Perú, ¡Rochet! Es un arquero que tiene un ángel especial. Debuta en la Selección en un momento complicadísimo y gana los dos partidos. Sé que contra Paraguay tuvo algunos problemas con el pie, pero después nadie puede decir que tuvo errores y mucho menos que costaran goles. Sin desmerecer a Muslera, no hay que olvidar que viene de estar recontra cuestionado por todo el mundo y ponerlo en este momento es hasta una carga extra. Qué pasa si juega ante Perú y anda mal. Alonso ha hecho muy bien las cosas y no le tembló el pulso. Hizo lo que él creyó que había que hacer, que no estaban en los planes de mucha gente y me parece que hasta ya lo tiene decidido”.

2 Depende del momento

Para Eduardo Pereira es claro que se trata de “una decisión que en algún momento se iba a tener que tomar. La decisión cuando llegue marzo ya debería estar tomada. Supongo que lo que verá es cómo llega Muslera, si tiene minutos y lo que haga en esos minutos. De acuerdo a ese funcionamiento verá. Va a depender de eso, porque Rochet está jugando y no va a variar mucho”.

Pereira sabe que “Rochet fue una apuesta de esa renovación que tiene que venir siempre en la Selección” y también que “si hay un arquero que hoy destaca en el fútbol uruguayo ese es Rochet, quizás le hace falta todos los partidos internacionales que tiene Muslera, pero eso es algo que nos pasó a todos porque jugar a nivel local no tiene nada que ver con lo internacional y todo lo que sea minutos de Libertadores, Sudamericana y Selección te va dando el endurance que necesitas como arquero. También creo que dio un paso importante. Venía de una lesión, se recuperó, entrenó y jugó en la Selección. Y no hay dudas que Rochet tiene unas condiciones enormes. Y hay algo que a todos nos marca que son los partidos, las actuaciones y, en este caso, empezar ganando te ayuda a afianzarte”.

Fernando Muslera. Foto: Nicolás Pereyra.

3 Un voto a Muslera

El “Flaco” Rodolfo Rodríguez cree que hay un aspecto que no puede tirarse para un costado. “Yo soy muy respetuoso de la historia y la trayectoria. Como me gustó en su momento que me respetaran, eso debería ser igual ahora. Pienso que todos merecen su oportunidad, pero el respeto debe primar ante todo. No me gusta que se cuestione una trayectoria de diez u once años, para mí es una falta de respeto y eso no significa quién es el mejor, yo estoy hablando de otra cosa. Hay cuestiones que las define el técnico, pero la trayectoria tiene un enorme valor”.

Igualmente dejó en claro que a Rochet lo vio bien. “Estuvo perfecto y correcto pero en partidos donde hubo poco trabajo. Rochet es muy bueno, tiene condiciones y si Fernando no llega tendrá dos partidos para demostrarlas en partidos más complicados y complejos. Habrá que ver cómo está Fernando, si llega con actividad, jugando. Igualmente, lo que yo digo es que en algún momento la disyuntiva se va a dar, si no es ahora porque Fernando no está en condiciones, será más adelante si Uruguay clasifica. En dos meses o tres meses este es un tema que será conversado. Ahí, con Rochet rindiendo van a pesar muchas cosas, pero nadie está once años en una Selección sin tener condiciones”.

Sergio Rochet en el Complejo Celeste tras jugar el clásico. FOTO: Uruguay.

4 Otro voto a Rochet

Fernando Álvez también fue muy concreto y se volcó con determinación hacia un arquero. “En estos momentos tienen que atajar Rochet porque es un arquero que está en competencia, que está con toda la fuerza anímica de su debut en la Selección y eso es muy importante. Muslera viene de un parate importante, además no venía en un momento bueno y esas cosas se pagan. Es cierto que tiene la experiencia de haber jugado muchos partidos de esta índole, pero creo que volver para atrás sería empezar a tocar mucho el tema del arquero. Y eso no está nada bueno”.

Álvez también valoró el hecho de que “Rochet, además, en los dos partidos se mostró muy tranquilo y eso tiene un valor muy grande por las circunstancias en la que se encontraba la Selección. No tuvo mucho trabajo porque Uruguay hizo muy buenos trabajos defensivos y el gol que hizo Venezuela llegó por una desgracia, pero aunque no lo complicaron, pero fue un arquero sereno”.

5 Respeto a Muslera

Fabián Carini, en tanto, entiende que se trata de una situación muy difícil. “Por experiencia propia las veces que me he lesionado siendo titular no me han respetado el lugar, por eso entiendo que estaría bueno que se le respete esa condición a Fernando. Es más, creo que si fuera el maestro Tabárez el entrenador no tengo dudas que Muslera seguiría siendo el titular. Pero ahora con el momento que está pasando Rochet, habiendo debutado en una Eliminatoria de la nada y ganando los dos partidos, mostrando personalidad y tranquilidad y con un entrenador nuevo están abiertas las dos posibilidades. El debut no era fácil, pero él jugó de una forma que quedó la sensación que fue fácil. A mi Rochet me dio tranquilidad, así que puede pasar cualquier cosa. Puede darse la chance para que siga Rochet en el arco o regrese Fernando”. El “Facha” terminó diciendo: “está salado el tema para Alonso”.