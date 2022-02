Las dos últimas fechas de la Eliminatoria tienen fecha definida: ¿cuándo y en qué horario?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El camino a Catar 2022 está por llegar a su fin. Tan solo restan dos fechas para el final de la Eliminatoria y solo hay una certeza: Brasil y Argentina ya están clasificados, pero aún hay que definir cuáles otros dos equipos se clasificarán de manera directa y quién ira al repechaje.

Lo que sí está confirmado es que ya hay día y hora para todos los partidos definitorios. La próxima doble fecha de marzo se jugará el 24 y el 29 de ese mes en todos los casos. A su vez, aquellas selecciones que aún cuenten con chances de clasificación deberán jugar en el mismo horario: tomando como referencia las 20:30 horas de Brasilia, según lo dispuesto por FIFA.

Los únicos encuentros que no se jugarán a la misma hora son Venezuela vs. Argentina (fecha 17) y Bolivia vs. Brasil (fecha 18) dado que en estos casos las selecciones involucradas ya están clasificadas o eliminadas del camino a Catar 2022.

Esto significa que Uruguay jugará ante Perú y Chile en ese mismo horario local en la búsqueda de seis puntos que lo lleven a la cita mundialista.

El equipo de Diego Alonso se ubica en la cuarta posición con 22 puntos, seguido bien de cerca por la albirroja, su próximo rival, que deberá visitar el Estadio Centenario en el penúltimo juego del clasificatorio.

24 de marzo Los partidos que se jugarán a las 20:30 (hora local)

Fecha 17

Uruguay vs. Perú en el Estadio Centenario.

Colombia vs. Bolivia en El Campín de Bogotá.

Brasil vs. Chile en el Estadio Maracaná.

Paraguay vs. Ecuador en el Estadio Defensores del Chaco.

29 de marzo Fecha 18

Chile vs. Uruguay en el Estadio Nacional de Chile

Perú vs. Paraguay en el Estadio Nacional del Perú.

Ecuador vs. Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa.

Venezuela vs. Colombia en el Polideportivo de Pueblo Nuevo.