Robert Rojas, de River argentino, sufrió fractura de tibia y peroné tras brutal patada y así lo consoló Gallardo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

River Plate inició su camino en la Copa Libertadores con el pie derecho en lo estrictamente deportivo: jugó en buen nivel, le ganó por 1-0 a Alianza Lima con un gol de Matías Suárez y continúa con su alza futbolística en búsqueda de regularidad en el tiempo. Pero las buenas sensaciones que dejó el debut se vieron opacadas por la grave lesión que sufrió Robert Rojas tras una patada bestial del peruano Aldair Rodríguez: los estudios hechos en Perú confirman que el defensor sufrió fracturas de tibia y peroné derechos.

A los 41 minutos del segundo tiempo, tras una salida larga de Alianza Lima, Rojas cubría la pelota con su cuerpo y, mientras se caía y antes de poder dar un pase atrás a Jonatan Maidana, que aguardaba atento, recibió desde atrás un puntapié de Rodríguez, con una violencia desmedida, que automáticamente dejó tendido al paraguayo por el dolor. Curiosamente, el árbitro Wilmar Roldán le mostró la tarjeta amarilla al delantero; luego, al ver la pierna derecha del paraguayo y al observar las reacciones de sus compañeros y sus rivales, que se tomaban la cabeza, decidió echarlo.

Durísima imagen en Perú: así lesionó Aldair Rodríguez a Robert Rojas en la Copa #Libertadores. pic.twitter.com/joeT24gQCx — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2022

La fractura tenía desplazamiento, y los médicos del cuerpo técnico millonario le acomodaron la pierna en el propio campo de juego. Al ya no tener disponibles River ventanas de cambios a los 41 minutos del segundo tiempo, Rojas fue retirado del campo de juego en camilla y se fue directamente al vestuario, sin ser reemplazado. Allí le colocaron una férula y se retiró en ambulancia rumbo a un hospital, para exponerse a los análisis, que confirmarían lo diagnosticado desde el principio, las mencionadas fracturas de tibia y peroné.



El panorama no es alentador: Rojas tendrá entre tres y cuatro meses de recuperación, según el desplazamiento en la zona y el resultado de la operación, cuya fecha será decidida una vez que el marcador lateral derecho esté de regreso en Buenos Aires.

“Nos queda un sabor amargo por la lesión de Robert Rojas. Va a necesitar un buen tiempo de recuperación. Si bien es fuerte y va a volver bien, es una tristeza. En la camilla traté de darle tranquilidad. Es un momento como para estar sereno”, dijo en la conferencia de prensa Marcelo Gallardo, que cuando el defensor fue retirado del campo se acercó para darle ánimo con unas palmadas y unas palabras.

💪🇵🇾 ¡Fuerza, Robert Rojas! Así consoló Marcelo Gallardo al defensor paraguayo de @RiverPlate tras la lesión que sufrió. pic.twitter.com/dvbN2bvNZA — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 7, 2022

El pedido de disculpas de Rodríguez



Entrada la madrugada, sorprendió la presencia de Aldair Rodríguez en el hotel donde estaba se alojaba el plantel riverplatense. El delantero acudió al hospital, donde no estaba en ese momento Rojas, y entonces fue al lugar de la concentración del equipo visitante. Para disculparse con Rojas.



“Estoy muy triste por la situación que está viviendo mi compañero de profesión. Fue una jugada fortuita en una disputa del balón. No tuve mala intención. He venido a pedirle disculpas personalmente y estoy muy arrepentido por la situación”, comentó el futbolista de Alianza Lima a ESPN, en el hotel.



“Respeto el punto de vista de los periodistas”, manifestó, tras las críticas mediáticas por el violento puntapié.

"RESPETO MUCHO EL PUNTO DE VISTA DE LOS PERIODISTAS. ESTOY ARREPENTIDO"



✍🏻 Aldair Rodríguez con #SportsCenter pic.twitter.com/rkmbCpHf7g — SportsCenter (@SC_ESPN) April 7, 2022

El gol de Suárez para el triunfo 1-0 de River