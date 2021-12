Representante de Gallardo contó cómo fueron las tres reuniones que tuvo con los dirigentes de la AUF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Berros, representante de Marcelo Gallardo, se refirió este jueves al contacto que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) mantuvo con él para ofrecerle al Muñeco el cargo de DT de la Celeste que quedó vacante tras el cese del maestro Tabárez.

"Tuvimos no menos de tres contactos con la AUF. El primer contacto fue con Luis Bruno por la relación que Marcelo tiene con él (de la época de Nacional). El primer contacto se hizo por una videollamada con Ignacio Alonso y Eduardo Ache (...) En ese primer contacto Alonso nos planteó que la AUF había resuelto por unanimidad que Marcelo debía ser el técnico de la selección uruguaya. Mi respuesta fue que Gallardo tenía vínculo con River y no iba a tomar una decisión en ese momento", explicó en "100% Deporte" (Sport 890).

"Le dije a los dirigentes que no se iba a resolver nada hasta definir lo prioritario que era si Marcelo continuaba en River (...) Nunca me pidieron desde la AUF tener una reunión con Gallardo, yo les dejé en claro todo cómo era desde el principio. La primera charla que tuve fue larga y ahí dejé todo claro como eran las cosas", aclaró Berros.



"Fue una propuesta muy seria y el interés me pareció real, la AUF me dijo en todo momento que la prioridad era Marcelo Gallardo", añadió. Berros manifestó que "la propuesta de Uruguay se hizo mediática, pero también llegaron ofertas de otros países"



Finalmente ayer el Muñeco terminó anunciando su continuidad en el Millonario por al menos un año más.



"Las cuatro propuestas que tuve por Marcelo se las comenté todas, las que trascendieron y las que no, a todos los interesados les dije lo mismo: lo prioritario era saber si continuaba en River (...) Hace dos años, estando en River, Marcelo desechó una propuesta de Barcelona. No pasa por quién se interesa en él, pasa por su sentimiento por River", detalló.



"La parte económica para cualquiera es importante, pero es un tema del que nunca se habló con la AUF porque no era un tema que modifique la situación", puntualizó.



Sin Gallardo en carrera para tomar la Celeste en la recta final de las Eliminatorias, la AUF maneja ahora tres opciones: Diego Aguirre, Diego Alonso y Alexander Medina. Los neutrales buscan tomar una decisión antes del inicio de la próxima semana. La Fiera sigue siendo el que tiene más votos.