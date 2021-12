Uruguay: Diego Aguirre sigue siendo el que tiene más votos; son tres candidatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Nunca evalué otras posibilidades. Mientras tuve contrato con River jamás evalué oportunidades. Sí me han llegado propuestas que no he escuchado, que he tratado de agradecer las posibilidades, pero me parecía que tenía mucho valor para mí terminar un vínculo contractual y a partir de ahí tomar la decisión que quería”. Las palabras corresponden a Marcelo Gallardo, quien ayer llamó a una conferencia de prensa de urgencia y dos horas después anunció que continuará en River Plate. Era el hecho que faltaba para cerrar definitivamente la puerta a la posibilidad de que el Muñeco llegara a la selección uruguaya, que con el paso de los días se transformó más en una utopía que en algo que realmente se pudiera dar.

El tema Gallardo seguramente llevó más tiempo del que se hubiera deseado. Desde el principio la chance era muy compleja, pero el representante del DT desde el principio pidió paciencia y tiempo. Pero Gallardo nunca llegó ni siquiera a escuchar la oferta que tenían preparada los directivos.

Hoy estamos a 9 de diciembre, ya pasaron 20 días desde el cese de Oscar Tabárez y la Celeste sigue sin tener técnico. Por ello, los neutrales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) pretenden acelerar la determinación que, tal cual fue anunciado por Ovación, factiblemente pueda estar el próximo fin de semana.



De hecho, ayer se reunieron de forma presencial los neutrales para avanzar en conversaciones sobre este tema aunque se dejó en claro que no se tomaría ninguna decisión.

CANDIDATOS. Los tres candidatos que hay sobre la mesa ya se conocen públicamente desde hace unos cuantos días: Diego Aguirre, Diego Alonso y Alexander Medina.



Según confiaron a Ovación fuentes de la AUF, no habrá sorpresas y el técnico de Uruguay será uno de esos tres nombres.

El que tiene el número uno es la Fiera, aunque sigue sin tener unanimidad. En lo hablado en las últimas reuniones, es el que reúne mayor cantidad de condiciones para conducir a la selección uruguaya y buscar el objetivo de la clasificación al Mundial de Catar en los últimos cuatro partidos.



Aguirre tiene elementos que son considerados a favor, como su experiencia en equipos grandes, su manejo de grupo, el hecho de que es del gusto de los jugadores y la conformación de su cuerpo técnico con la inclusión de Juan Verzeri. También su conocimientos de las selecciones uruguayas teniendo en cuenta que ya trabajó en el Complejo Uruguay Celeste con la Sub 20.

Aguirre dirigirá su último partido con el Inter hoy visitando al Bragantino y sobre el fin de semana estará llegando a Uruguay. Aunque tiene contrato vigente, no habrá problemas para su salida del Inter.



Los últimos resultados adversos en el Inter ha generado ciertas dudas, aunque sigue siendo el número uno de los dirigentes.

El que creció en sus posibilidades en las últimas horas es Diego Alonso, actualmente sin equipo tras dirigir al Inter Miami en la MLS.



Su estilo de juego, sus ideas y su trayectoria (principalmente en México) genera que tenga votos a su favor. Además, es un entrenador que tendrá un cuerpo técnico nuevo ya que varió la conformación del mismo tras trabajar en Estados Unidos.

Por último, y bastante más abajo en la consideración respecto a Aguirre y Alonso, aparece Alexander Medina.



El Cacique es un nombre que no le disgusta al presidente Ignacio Alonso, aunque en particular tiene el fuerte apoyo de un neutral que fue el que tiró el nombre sobre la mesa.



La principal contra que tiene Medina, consideran algunos dirigentes, es su corta trayectoria en clubes, ya que solo dirigió a Nacional y ahora a Talleres de Córdoba. Aunque a favor tiene cómo hizo jugar a esos equipos y que llevó al equipo de Córdoba a estar definiendo campeonatos con un plantel corto y sin tantos nombres, frente a los grandes de Argentina. No en vano es candidato, también, a dirigir a dos equipos de renombre en el fútbol de la vecina orilla.

Lo que está claro es que el que tendrá la última palabra será Ignacio Alonso, así opinan sus compañeros. El presidente se ha dedicado mucho a escuchar y evaluar y ahora tendrá que acelerar la decisión porque el partido con Paraguay del 27 de enero está a la vuelta de la esquina. No hay que descuidar la opinión de Matías Pérez, el neutral impulsado por los jugadores, y en especial por el presidente de la Asociación de Futbolistas del Uruguay (AFU), Diego Lugano, quien sigue muy vinculado a la selección uruguaya y al grupo de futbolistas.