Selección: Marcelo Gallardo seguirá en River Plate y le allanó el camino a Diego Aguirre

Si bien se esperaba que Marcelo Gallardo anuncie su futuro en la fiesta por el festejo de un nuevo aniversario de la Copa Libertadores ganada en 2018, su palabra se adelantó 24 horas y aseguró este miércoles que continuará en River Plate.

Su vínculo, que termina el 31 de diciembre de 2021, será renovado y de esta forma también se baja de la chance de dirigir a la selección uruguaya que era la principal idea de la Asociación Uruguaya de Fútbol.



"Nunca evalué otras posibilidades. Mientras tuve contrato con River jamás evalué oportunidades. Sí me han llegado propuestas que no he escuchado, que he tratado de agradecer las posibilidades, pero me parecía que tenía mucho valor para mí terminar un vínculo contractual y a partir de ahí tomar la decisión que quería", expresó el entrenador.

Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

Ante esta situación, si bien no tiene el voto unánime, la chance de que el nuevo técnico de la Celeste sea Diego Aguirre crece de forma contundente por encima de los otros candidatos que pueden estar sobre la mesa.



El actual entrenador del Inter de Porto Alegre tiene contrato con el equipo brasileño, pero cuenta con la posibilidad de salir en caso de que exista la chance de llegar a un vínculo con la selección



Cabe recordar que desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, el entrenador argentino era el principal candidato para dirigir a la Celeste tras lo que fue la destitución de Óscar Washington Tabárez hace casi 20 días. Además de Aguirre, Alexander Medina y Diego Alonso son candidatos en este momento.



En el caso del Cacique, por estas horas atraviesa una chance de hacer historia con Talleres de Córdoba disputando la final de la Copa Argentina frente a Boca Juniors, mientras que el Tornado se encuentra sin club y con la chance de conformar un nuevo cuerpo técnico con gente europea.



Como informó Ovación en las últimas horas, la dirigencia de la AUF no esperará mucho más para definir el nuevo cuerpo técnico teniendo en cuenta que se aproximan dos partidos muy importantes de Eliminatorias ante Paraguay y Venezuela en enero. La idea es que se resuelva en el plazo mayor a una semana.