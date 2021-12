DT Celeste: Gallardo romperá el silencio el jueves; Aguirre perdió anoche con Inter y le preguntaron por Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Marcelo Gallardo, el técnico apuntado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para suplantar a Óscar Tabárez al frente de la selección, romperá el silencio el próximo jueves donde se espera que pueda dar señales claras sobre su futuro.

Un nuevo aniversario de una celebración que se hizo un ritual y que en 2021 tendrá un extra. El 9 de diciembre se convirtió en una fecha emblemática para River, desde que en 2018 conquistó la Copa Libertadores en Madrid, frente a Boca. Fue el cuarto trofeo continental para los Millonarios, aunque la gesta en el estadio Santiago Bernabéu tomó una trascendencia mundial: por el rival, por los sucesos que empañaron el partido desquite y determinaron que la Conmebol trasladará la sede a la cancha de Real Madrid con simpatizantes de las dos parcialidades, cuando debía jugarse en Núñez y con hinchas locales.

El Monumental abrirá sus puertas para la celebración del tercer aniversario de la Copa Libertadores lograda en Madrid, ante Boca, y el director técnico, que a fin de año termina su contrato, enviará un mensaje a los hinchas



El mensaje que ensaye Gallardo será el foco de atracción de la fiesta. El Muñeco no se expresó desde que River ganó el campeonato y desde entonces los millonarios jugaron con Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, y con Defensa y Justicia en el Monumental. Sin una determinación respecto a su futuro, el estratego prefiere no comparecer ante los medios y tener que responder una pregunta que se repite, pero para la cual todavía no tiene una sentencia definitiva. Envuelto por el público, ese que en cada espacio le brinda su incondicional apoyo con cánticos y con banderas, con único deseo de que el ciclo que se inició a mediados de 2014 mantenga su vigencia, el DT más ganador de la historia del club entregará sus sensaciones y observará lo que solamente Ángel Labruna logró en Núñez: una estatua.



El encuentro motorizado por la pasión del hincha será una caricia adicional para Gallardo, que antes de la finalización del año y de su contrato con River tiene la oportunidad de sumar una nueva estrella: el sábado 18 de diciembre, los millonarios jugarán con Colón, en Santiago del Estero, la corona anual. Antes, jugará con Atlético Tucumán, para completar el certamen que ya lo tiene como campeón.



Aguirre: perdió y fue preguntado por Uruguay

El Inter de Porto Alegre que dirige Diego Aguirre, otra de las opciones firmes que maneja la AUF, perdió anoche como local por 2-1 ante Atlético Goianiense por la fecha número 37 del Brasileirao, cayendo al puesto número 12 de la tabla y comprometiendo su participación en torneos internacionales.



Una vez finalizado el partido, el DT fue consultado sobre la posibilidad de dirigir a Uruguay: "No es momento de hablar de eso. No tengo nada de qué hablar. Me siento muy motivado y estoy feliz aqí. Este no es el momento de hablar sobre el futuro. Tenemos tiempo para esto. El fútbol es muy dinámico, tenemos que estar tranquilos".



"Tenemos que esperar para hablar de la próxima temporada. Tenemos que intentar cerrar el año jugando un buen partido el jueves y luego planear muchas cosas", indicó.

¿En qué están las negociaciones?

Ovación informó el sábado que Gallardo hasta el momento no le dio señales a la AUF y los tiempos se acortan. La Fiera, con contrato hasta mediados del año que viene en Inter de Porto Alegre, cerrará el 9 su participación en el fútbol brasileño. Sobre el cierre del fin de semana que viene estará en Uruguay para iniciar sus vacaciones. Los otros dos nombres que siguen en carpeta, un escalón por debajo de Aguirre, son Alexander Medina y Diego Alonso.



Jorge Casales, integrante del Ejecutivo de la AUF, se refirió a esta situación este martes en "100% Deporte" (Sport 890): "La primera decisión era decidir el candidato, ese candidato optamos que es Marcelo Gallardo. Los tiempos se han demorado mucho, pero aún no está descartado".



"Las conversaciones que tuvimos con gente de su entorno nos dijeron que Marcelo aún no tiene definido qué hacer con su carrera, esa es la realidad. Si aún no nos dijeron que 'no', pienso que la chance está abierta (...) Estoy convencido que si nos dejan hablar con él lo podemos convencer", agregó.



"Así como digo esto, digo que los tiempos de la negociación no los maneja Gallardo. La opción uno es él, pero tenemos que definirlo cuanto antes. No podemos pasar más de la semana que viene para definirlo (...) Seguimos estudiando la otra opción porque tomar una decisión de esta naturaleza no es fácil. No hay un candidato 100% probado. Estamos manejando algunos nombres y tiene que haber una decisión orgánica del Ejecutivo, que aún no hubo", sumó.



(Con información de La Nación/GDA)