Las repercusiones de la coronación de Peñarol en la Copa Libertadores Sub 20

Peñarol logró una gesta histórica al obtener por primera vez la Copa Libertadores Sub 20 y las repercusiones no tardaron en llegar, tal es así que varios jugadores, exfutbolistas y miembros de la institución no tardaron en dejar sus saludos para los juveniles que se consagraron en Ecuador al vencer a Independiente del Valle, que llegaba como vigente campeón.

"Felicitaciones a los coordinadores ( Flores, De Los Santos, Roquero) al cuerpo técnico (Broli, Dorneles) y a todos los futbolistas de Peñarol por ser campeones de la Libertadores sub 20", manifestó Pablo Bengoechea, director deportivo de Peñarol, en redes sociales.

Felicitaciones a los coordinadores,( Flores, De Los Santos, Roquero) al cuerpo técnico ( Broli, Dorneles) y a todos los futbolistas de Peñarol por ser campeones de la Libertadores sub 20 — Pablo Bengoechea (@BengoecheaPJ) February 21, 2022

Otro de los que también quiso celebrar la gesta de los jóvenes aurinegros fue Agustín Álvarez Martínez, un jugador surgido de las divisiones formativas del mirasol: "Felicitaciones, siempre los pibes del club", publicó vía Twitter.

Por su parte, Facundo Torres, que hasta hace unos meses era titular indiscutido en el club y luego emigró al Orlando City de la MLS, replicó el mismo mensaje que el Canario.

Felicitaciones! Siempre los pibes del club 👏🏻🏆 — Facu Torres (@facutorresss) February 21, 2022

En tanto, Valentín Rodríguez acotó: "Vamo y vamo los pibes del club, felicitaciones".

Vamo y vamo los pibes del club 💪🏼💛🖤 Felicitaciones 👏🏼 https://t.co/BMBTg8Eyjg — Valentin Rodriguez (@valentinnrod17) February 21, 2022