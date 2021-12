Real y Atlético disputan esta tarde el derbi de Madrid con presencia uruguaya

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atlético de Madrid visitará hoy al Real a las 17:00 horas de Uruguay por la fecha número 17 de LaLiga. El partido se transmitirá por Directv. El Colchonero, que tiene un partido menos disputado en el torneo, se encuentra cuarto y a 10 puntos del Merengue.

Ayer en la previa, el DT Diego Simeone manifestó su admiración por su delantero uruguayo Luis Suárez, del que rememoró cómo celebró los dos primeros goles el pasado martes contra el Porto (1-3) por la Champions League, “jugando y habiendo ganado todo lo que ganó” y “habiendo tenido que salir porque no se sentía en el partido que iba a estar al cien por cien para respetar lo que el equipo necesitaba”. Asimismo confirmó que el salteño estará a disposición el domingo para el clásico con el Real Madrid de Federico Valverde.



En dicho partido, decisivo para la clasificación del equipo rojiblanco para los octavos de final, el atacante uruguayo pidió el cambio en los primeros minutos tras sentir unas molestias musculares. Fue reemplazado a los 12’ por Matheus Cunha. Abandonó el terreno lesionado y desolado, casi con lágrimas cuando, frustrado por la dolencia, se lamentó en el banco.



“Después del partido hablaba con Luis cuando salió de los estudios que le hicieron que no tenía nada (se descartó una rotura muscular en el aductor) con la alegría que festejó los dos goles de Griezmann y Correa”, contó Simeone.

“Se lo dije. Lo admiro, porque con 34 años, jugando y habiendo ganado todo lo que ganó, habiendo tenido que salir porque no se sentía en el partido que iba a estar al cien por cien para respetar lo que el equipo necesitaba y festejar como festejó esos dos goles habla por sí solo de lo que es Suárez”, enfatizó el técnico, que confirmó que el ‘9’ uruguayo estará dentro de la convocatoria para el derbi ante el Real Madrid de este domingo. De todos modos, el DT no ratificó que vaya a ser titular.



Quien no está disponible para este compromiso es José María Giménez. Para el zaguero Colchonero será el tercer choque consecutivo que estará de baja por una fuerte contractura.