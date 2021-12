Simeone se deshizo en elogios con Suárez, que se recuperó de su molestia y estará en el derbi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó este sábado su admiración por su delantero uruguayo Luis Suárez, del que rememoró cómo celebró los dos primeros goles el pasado martes contra el Porto (1-3) por la Champions League, "jugando y habiendo ganado todo lo que ganó" y "habiendo tenido que salir porque no se sentía en el partido que iba a estar al cien por cien para respetar lo que el equipo necesitaba". Asimismo confirmó que el salteño estará a disposición el domingo para el clásico con el Real Madrid de Federico Valverde.

En dicho partido, decisivo para la clasificación del equipo rojiblanco para los octavos de final, el atacante uruguayo pidió el cambio en los primeros minutos tras sentir unas molestias musculares. Fue reemplazado a los 12' por Matheus Cunha. Abandonó el terreno lesionado y desolado, casi con lágrimas cuando, frustrado por la dolencia, se lamentó en el banco.

"Después del partido hablaba con Luis cuando salió de los estudios que le hicieron que no tenía nada (se descartó una rotura muscular en el aductor) con la alegría que festejó los dos goles de Griezmann y Correa", contó Simeone.



"Se lo dije. Lo admiro, porque con 34 años, jugando y habiendo ganado todo lo que ganó, habiendo tenido que salir porque no se sentía en el partido que iba a estar al cien por cien para respetar lo que el equipo necesitaba y festejar como festejó esos dos goles habla por sí solo de lo que es Suárez", enfatizó el técnico, que confirmó que el '9' uruguayo estará dentro de la convocatoria para el derbi ante el Real Madrid de este domingo. De todos modos, el DT no ratificó que vaya a ser titular.



¿Quién es mejor para jugar al contragolpe, Suárez o Matheus Cunha? Le preguntaron después a Simeone. "Según quienes comparta su juego a los costados. Si lo comparte con Carrasco y Correa puede ser mejor Suárez. Y si lo comparten Lemar, De Paul y Koke en el medio puede ser Cunha", contestó el entrenador argentino, que podría salir en el Bernabéu sin ninguno de los dos, con Antoine Griezmann como referencia ofensiva y con Correa, Koke, De Paul y Lemar por detrás en el centro del campo.

Pistolero a la orden

Por segundo día consecutivo, Suárez se entrenó con el grupo durante toda la sesión, ya ultimada su puesta a punto de las molestias musculares sufridas contra el Porto, por lo que estará listo para el derbi de este domingo contra el Real Madrid, aunque en principio como suplente en el estadio Santiago Bernabéu.



Su evolución fue rápida. El pasado jueves se sometió a pruebas radiológicas que descartaron que tuviera "rotura alguna" en el músculo aductor, según expuso el club; el viernes ya se sumó al trabajo con el grupo el entrenamiento entero y este sábado volvió a hacerlo, con lo que está a disposición de Simeone para formar parte de la convocatoria en el derbi, según confirmó el propio entrenador en rueda de prensa.



"Mañana va a estar dentro del grupo y tomaremos la decisión de si empieza o entra después", confirmó el técnico.



Su presencia en el once, en cambio, es improbable, al menos por las ideas transmitidas por el técnico en sus pruebas de la alineación titular para el Santiago Bernabéu, donde el Atlético se presentará con cuatro bajas: los centrales Stefan Savic y José María Giménez, el montenegrino fuera por segundo encuentro seguido por una lesión muscular y el uruguayo por tercer choque consecutivo por una contractura; y los laterales Sime Vrsaljko, operado el viernes de la fractura del arco cigomático derecho, y Kieran Trippier, que ya se entrena con el grupo desde hace dos semanas, pero su lesión fue un esguince de grado III en la clavícula izquierda, con lo que tomá más importancia el contacto con esa articulación que el propio entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros para evaluar su reaparición en la competición.