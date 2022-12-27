¿Qué planes tienen en Qatar para la habitación donde durmió Messi durante el Mundial?

La Universidad de Qatar anunció este martes que convertirá en un 'mini museo' la habitación donde residía el astro argentino Lionel Messi durante el Mundial de fútbol de 2022, que acabó ganando la Albiceleste.

La agencia de noticias catarí estatal QNA publicó en su cuenta de Twitter que la habitación de Messi en la residencia universitaria de la universidad más importante de Qatar no recibirá más huéspedes, y conservará todo lo que dejó el jugador del Paris Saint Germain (PSG) en ella como un pequeño museo para los estudiantes y los visitantes del país.

Las instalaciones de la universidad fueron utilizadas por el Liverpool durante su participación en el Mundial de Clubes 2019 por su variedad de canchas, gimnasios y piscinas, y un estadio para entrenarse; motivos que justifican la elección de la residencia universitaria por parte de la selección argentina en lugar de decantarse por los lujosos hoteles de Qatar.

جامعة قطر تُعلن عن تخصيص الغرفة التي أقام بها لاعب المنتخب الأرجنتيني #ليونيل_ميسي أثناء فترة #مونديال_قطر_2022 لتصبح متحفًا مصغرًا#قنا pic.twitter.com/48GnWHQq9R — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 27, 2022

Hitmi al Hitmi, el director de comunicación y relaciones públicas de la Universidad de Qatar, indicó en una entrevista con el periódico catarí Al Sharq que los responsables hicieron muchas mejoras a las habitaciones para que tuvieran todo lo que necesitan los jugadores.

Según Al Hitmi, son viviendas de "5 estrellas y muy diferentes de las residencias de otros países", y detalló que solo se agregaron algunos servicios para que "las habitaciones cumplieran con los estándares de la FIFA".

"La habitación del jugador de la selección argentina Lionel Messi se mantendrá sin cambios y permanecerá disponible solo para visitas y no para residencia, ya que servirá como un pequeño museo que va a contener todas las pertenencias de Messi y será un legado para estudiantes y generaciones futuras y un testigo de los grandes logros que ha alcanzado Messi durante El Mundial", agregó Al Hitmi.

Argentina se coronó en el Mundial de Qatar 2022 por tercera vez en su historia -después de los títulos de 1978 y 1986-, logrando Messi el único gran trofeo que le faltaba por conquistar en su carrera.

