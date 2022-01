La promesa que Diego Alonso le cumplió al profe Oscar Ortega

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Causalidad y no casualidad. Eso es lo que llevó a que el profe Oscar Ortega hoy forme parte del cuerpo técnico de Diego Alonso y por ende de la selección uruguaya de cara al cierre de las Eliminatorias y con la posibilidad de seguir vinculado a la Celeste en caso de avanzar al Mundial de Catar 2022.

Reconocido por su trabajo en el Atlético de Madrid, el preparador físico le hizo saber al club español que participar, al menos de forma paralela al Colchonero, en la selección uruguaya era un sueño y lo único que solicitaba era que se lo pudieran cumplir.

Aprobado por el director deportivo del club de Madrid, solo faltaba el sí de Diego Simeone que llegó, pero con la obligación de tener que dejar cierto trabajos específicos mientras él se encuentre con la Selección en los partidos de Eliminatorias.

De todas maneras, para que Ortega tuviera la conversación que tuvo con el club, antes tenía que haber un pedido de Diego Alonso y ese no fue necesario porque el Tornado ya sabía que quería contar con el profe y el profe sabía que si Alonso lo llamaba iba a hacer lo posible por estar.

En la conferencia de prensa donde fue presentado como nuevo entrenador de la selección uruguaya, Diego Alonso confesó la manera en la que lo convenció y no fue un trabajo para nada actual.

“Al profe hace mucho tiempo que lo conozco y he ido a ver entrenamientos de él con Simeone, pero antes durante tres o cuatro años me veía todos los días con él para ver sus planificaciones y hace dos o tres años un día estábamos conversando sobre la posibilidad de que me tocara dirigir la selección y le dije ‘yo voy a ir, pero vos vas conmigo’ y se empezó a reír, hasta que se dio y ocurrió", sostuvo Alonso.

"Le hice la propuesta y aceptó con mucho gusto y es un placer tener un profesional de ese calibre que está trabajando al más alto nivel y que elija participar conmigo de esta responsabilidad. Por un lado feliz y por otro lado orgulloso de la decisión”, agregó el nuevo entrenador de la Celeste.