Presidente del Atlético de Madrid sobre Luis Suárez: "Es un gran jugador, es el mejor '9' que he visto y conozco"

Mientras disfruta de sus vacaciones en Ibiza, Luis Suárez está al piste de las las ofertas que le acercan para continuar su carrera y tener continuidad en un año clave ya que el gran objetivo del delantero de 35 años es llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar.

El Pistolero llega de dos temporadas con el Atlético de Madrid, elenco que preside Enrique Cerezo, quien este lunes se refirió a la posible incorporación del atacante uruguayo al River Plate de Marcelo Gallardo.



"Luis Suárez es, como persona, magnífico, excelente. Tiene una familia increíble. Como jugador es magnífico, uno de los mejores '9’ que habido y que habrá en el mundo", expresó en dialogó con Super Deportivo Radio de Argentina.

"Es un gran jugador, es el mejor '9' que yo he visto y he conocido. Felicito a River Plate y si realmente se lo lleva, hacen una gran adquisición como persona y como futbolista", agregó Cerezo sobre el atacante uruguayo.



"Le puede dar mucho porque tiene un olfato goleador increíble. Imagino que si River lo quiere, el técnico será el que decida si tiene que ir o no, pero eso ya no es un problema nuestro. La impresión que ha causado Luis Suárez en el Atlético es magnífica", añadió sobre quien supo coronarse campeón de LaLiga 2020/21 con el Atleti.



Cerezo indicó que "todos los equipos se quieren reforzar, todos quieren tener grandes jugadores, y Luis Suárez es un gran jugador. En nuestro caso, la alegría que nos dio y la impresión que dejó en el Atlético fue magnífica, asombrosa. Es un jugador que ha salido queriéndole todo el mundo, coreando su nombre. Aquí ha dejado un recuerdo inolvidable para todos los aficionados", sostuvo.



"Luis Suárez ha sido un jugador buenísimo para el Atlético de Madrid. Con eso lo digo todo, es una gran persona y un jugador excelente", concluyó el presidente Colchonero.