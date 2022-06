Gallardo volvió a hablar de la incorporación de Luis Suárez: "Nuestra espera es acorde a sus tiempos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luis Suárez estudia sus ofertas tras dos temporada en el Atlético de Madrid. Si bien su prioridad sería quedarse en Europa, en las últimas semanas se lo ha relacionado con River Plate de Argentina. Es sabido que hay conversaciones y el mismo Marcelo Gallardo confirmó que estaba en conversaciones con el delantero uruguayo.

Este sábado el técnico volvió a hablar de la posibilidad de la llegada del Pistolero en conferencia de prensa tras derrotar a Lanús 2-1. "Es un futbolista de elite, ahora está haciendo una recuperación de la limpieza en su rodilla, por más que lo pudiéramos tener, mañana no podría jugar", expresó el DT del Millonario.



"Nuestra espera es acorde a los tiempos de él, de su evolución... El tiempo de él y el tiempo que un jugador de este calibre puede esperar van de la mano. Estamos tranquilos porque no estamos esperando a un futbolista que ya está para jugar. Si dan los tiempos y se conectan las posibilidades, estará o no. Mostró entusiasmo y hay muy buena predisposición. Y lo de Borja se trabó un poquito, pero esperamos que en los próximos días se pueda destrabar y pueda llegar. En eso los dirigentes están trabajando muy bien", agregó.

"Si se conectan las posibilidades, que hay predisponían de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando", expresó Gallardo acerca de las conversaciones con Suárez.



"Mostró una muy buena predisposición y entusiasmo, los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados. También está la parte de su recuperación. Después será una decisión propia de él y cuando decida que estemos aptos para ver si somos una opción viable y nos pondremos de acuerdo. Tampoco hay que mentirle a la gente, no hay que generar demasiado entusiasmo con algo que genera un hombre de semejante talla para el hincha y el fútbol argentino", añadió sobre el Pistolero.

Nicolás de la Cruz

Gallardo también se refirió a la salida del uruguayo Nicolás De la Cruz en el duelo ante Lanús: "Salió por una molestia por el golpe, pensé que podía seguir, el también, necesitaba respuestas rápidas para no correr riesgos en estos partidos cerrados. Decidí el cambio rápido, no me daba precisiones y no podía jugar con molestias. Por el momento es solamente un golpe".