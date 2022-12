¿Premonición? La frase de Bilardo que anticipó el histórico éxito de Marruecos en el Mundial de Qatar 2022

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue hace 22 años, pero la palabra de Carlos Salvador Bilardo sigue más vigente que nunca. El Doctor explicó en televisión el potencial que les veía a los países africanos y no se equivocó porque la selección de Marruecos hizo historia y se metió en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Y en plena Copa del Mundo suelen recordarse hechos del pasado, sobre todo en pleno auge de las selecciones que se metieron entre los cuatro mejores del torneo que se está disputando en Qatar.

Uno de los hitos que se recuerdan por estos días en las redes sociales fue el que ocurrió el 8 de junio de 1990, día en el que Argentina cayó de manera sorpresiva en la inauguración del Mundial de Italia 1990 por 1 a 0 con Camerún en lo que signifincó un verdadero batacazo como los que vienen ocurriendo en esta Copa del Mundo.

Pero el hecho en sí no es lo medular, sino lo que vino después porque ese resultado no fue tan sorpresivo para Carlos Salvador Bilardo, el técnico que 15 años antes había pasado por una experiencia que lo marcó y que lo llevó a expresar que el fútbol africano tenía muchísimo futuro por el potencial de sus seleccionados, entre ellas Marruecos, que el sábado se convirtió en el primer semifinalista de ese continente en un Mundial tras vencer a Portugal por 1 a 0.

¿Marruecos 🇲🇦 es la revelación del Mundial? Otra manera de decir que el futuro ya llegó. Así lo explicaba Carlos Bilardo.



📹 @BilardoEternopic.twitter.com/kW5GMnXKUJ — VarskySports (@VarskySports) December 12, 2022

Y 10 años después, el Doctor, que atraviesa actualmente por un delicado cuadro de salud ya que en 2017 le fue detectado el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa, recordó ese hecho en el programa Sábado Bus de Nicolás Repetto y dio sus argumentos.

“Lo dije en el 75 cuando fuimos a jugar la Copa Mohamed a Marruecos y dije ‘acá está el futuro del fútbol’. No está en Europa, ni en Sudamérica. No está en Asia”, dijo el Narigón, que por esos años estaba como director técnico de Estudiantes de La Plata.

Tras esa afirmación, Nicolás Repetto le preguntó a Bilardo: “¿Pero por habilidad o por el atletismo?”. El entrenador le respondió: “No, porque la gente todavía juega. Acá vos por ejemplo recorrés Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorrés el interior y la gente sí juega al fútbol en centros del país. Recorrés Europa, por ejemplo en Roma, Milán, Firenze, no se juega. Vas a Alemania, en Múnich, Colonia, todas esas ciudades, no hay lugar. Y en África juegan en todos lados”.

“África tiene países fuertes, muy fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, que juegan y es bueno porque tienen técnica”, agregó el entrenador que llevó a Argentina a la obtención del Mundial de México 1986.