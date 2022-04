Las polémicas del primer tiempo: penal bien cobrado para Peñarol; no hubo para Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El primer tiempo del juego entre Peñarol y Liverpool por la fecha 8 del Torneo Apertura se fue sin goles y el que más se lamentó fue el conjunto aurinegro, pues dispuso de un disparo penal ejecutado por Agustín Álvarez Wallace y contenido por Sebastián Britos. En esos primeros 45 minutos hubo dos jugadas polémicas en las que actuó el VAR, una en cada área.

A los 39 minutos Alejo Cruz quedó mano a mano con el arquero negriazul, quien le bloqueó el disparo. La pelota se levantó, Lucas Viatri la fue a buscar por lo alto, cabeceó hacia el arco y en el camino el balón se desvió en el brazo del defensa Ignacio Rodríguez. En primera instancia Leodán González nada cobró, pero cuando la pelota se fue afuera fue convocado desde el VAR.

Luego de tomarse cuatro minutos para revisar la incidencia y en el medio de la rechifla del público ante la demora, el árbitro abandonó el monitor, corrió hacia la cancha y marcó el punto blanco. Penal (y amarilla para el defensa) para Peñarol y la jugada estuvo bien resuelta, porque por más que el futbolista de Liverpool intentó sacar el brazo, al momento de impactarlo el balón lo tenía despegado —ampliando el volumen del cuerpo— y terminó evitando el gol porque evitó el normal trayecto de la pelota, que tenía destino de red.

A los 44 minutos Britos contuvo la ejecución de Álvarez Wallace y a los 45' llegó la segunda polémica en el área contraria. Centro rastrero de Alan Medina desde la derecha que cruzó toda la área, Fabricio Díaz fue a buscar la pelota al mismo tiempo que el arquero Neto Volpi y el volante de Liverpool cayó luego de un contacto y antes de que la pelota saliera despejada hacia el medio. Otra vez Leodán nada cobró y fue llamado por el VAR.

Esta vez la revisión de la jugada demoró menos: fueron solo dos minutos. En las imágenes televisivas se ve que Díaz toca la pelota antes (luego da en el cuerpo del arquero y sale rebotada) y que Volpi le toca el tobillo derecho. Sin embargo, el árbitro mantuvo su decisión y no hubo penal. Si hubo contacto, ¿por qué no lo cobró?



Habrá que esperar a que en la semana la AUF libere los audios del VAR, pero lo que al momento de la decisión se puede interpretar es que Leodán entendió que el toque no fue lo suficientemente potente como para incidir en la caída del jugador, sino que éste se dejó caer al sentirlo.

Dos polémicas en los primeros 45 minutos: una bien resuelta y la otra con cierta duda, pero con la tecnología del VAR como respaldo.