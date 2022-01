La polémica de las próximas horas: ¿podrá jugar Sergio Rochet el clásico luego de la roja?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como parece que en el fútbol uruguayo los problemas son pocos, si no hay se los busca. Concretada la derrota de Nacional ante Barracas en el Gran Parque Central, Sergio Rochet se acercó hasta el árbitro Daniel Fedorczuk para pedir un penal contra el juvenil Franco Fagúndez que no sancionó y vio la tarjeta roja.

Lo primero a decir es que es raro que Rochet, un tipo muy educado, haya dicho algo ofensivo, pero tampoco se puede decir que no lo hizo. Solo lo sabrá la cuarteta arbitral que estaba allí y él. Lo segundo: ¿con qué necesidad ir a protestar un penal no cobrado en un amistoso? Y lo tercero: justo ganarse una expulsión innecesaria antes de un clásico.

Entonces queda planteada la polémica de las próximas horas: ¿podrá atajar el sábado ante Peñarol? A esta hora decir sí o no es una quiniela. La lógica sería que no podría jugar, porque el clásico se enmarca dentro de la Serie Río de la Plata, por lo cual las sanciones de un partido se deben cumplir dentro del mismo certamen. Pero...

Como la AUF anunció días pasados que no tomaría bajo su tutela la organización de los clásicos por motivos de seguridad, hay quienes esgrimen en Nacional que la disputas de los clásicos no forman parte de la Serie Río de la Plata, pues no tienen al mismo organizador. Así que, como todo depende de la interpretación que se haga de los reglamentos, es posible que Rochet pueda jugar el clásico.